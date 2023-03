The Last of Us saison 1 : Le final pourrait créer la controverse selon Bella Ramsey

Bella Ramsey tease un final de saison 1 de The Last of Us qui pourrait diviser le public.

Il ne reste plus que deux épisodes dans la première saison de The Last of Us. Une saison qui jusqu’à présent a été très bien reçu dans l’ensemble. Les audiences de HBO sont très bonnes et la série a déjà reçu une commande pour une deuxième saison.

Si le final de la saison 1 de The Last of Us ressemble à la fin du jeu, cela satisfera probablement la plupart des fans, mais s’il dérive de ce qui se passe dans le jeu, cela pourrait avoir l’effet inverse.

Bella Ramsey, qui joue Ellie en chair et en os, a récemment fait part dans une interview avec Vogue que le tournage de l’avant-dernier épisode de la saison avait été épuisant et elle a teasé comment le final pourrait être controversée.

« C’était… épuisant, mais c’étaient certains de mes jours préférés sur le plateau. Cela semble vraiment masochiste, mais ce sont les scènes qui me brisent que j’aime le plus, d’une certaine manière », révèle Ramsey avant de teasé un final qui pourrait créer la controverse. « Cela va grandement diviser les gens, grandement. »

Craig Mazin le showrunner et Neil Druckmann le créateur du jeu vidéo, ont réussi tout au long de la saison a trouvé un équilibre entre le respect de la narration du jeu tout en offrant des choses nouvelles afin de surprendre les joueurs. Ce n’est pas un exercice mais la série a réussi son pari.

On attend de voir ce que la série a en réserve pour le final. En attendant, l’avant dernier épisode de la saison 1 de The Last of Us sera disponible ce lundi 6 mars.

Source : Vogue / Crédit ©HBO