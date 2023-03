Pingouin : Clancy Brown sera Salvatore Moroni dans la série DC

Clancy Brown sera Salvatore Moroni dans la série DC The Penguin, spin-off du film The Batman.

La série The Penguin a trouvé son chef mafieux. Clancy Brown (Dexter: New Blood) est annoncé en tant que Salvatore Maroni dans la série dramatique limitée de HBO Max et DC Studios.

La série en huit épisodes de DC Studios poursuivra la saga criminelle que Matt Reeves a commencée avec The Batman de Warner Bros et se concentre sur le personnage joué par Colin Farrell dans le film.

Maroni est un des personnages méchants les plus connus de DC Comics ayant apparu dans les comics de Batman. C’est un puissant chef de la mafia, gangster à Gotham City et un ennemi de Batman. C’est aussi lui qui a défiguré le pauvre Harvey Dent.

Outre Farrell et Brown, les autres membres de la distribution de The Penguin incluent Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo et Deirdre O’Connell.

La série est produite par Matt Reeves, Dylan Clark et Colin Farrell. Lauren LeFranc est également productrice ainsi que showrunner. A la réalisation, on trouve Craig Zobel qui réalise les trois premiers épisodes.

Source : Deadline / Crédit ©DR