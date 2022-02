Supernatural, Walker : La CW commande des pilotes pour des préquelles et Gotham Knights

La CW commande des pilotes pour des séries préquelles de Supernatural et Walker ainsi que Gotham Knights et des scripts supplémentaires pour la série Zorro.

La CW a officiellement commandé des pilotes pour la série préquelle de Supernatural, The Winchesters – sur John et Mary, les parents de Sam (Jared Padalecki) et Dean (Jensen Ackles) – ainsi que la série préquelle de Walker Walker: Independence et la série DC Gotham Knights. De plus, la chaine a commandé six scripts supplémentaires pour sa réinvention de Zorro, avec une décision à prendre à propos de cette série à une date ultérieure.

The Winchesters

La série préquelle de Supernatural vient des producteurs exécutifs Robbie Thompson, Jensen Ackles (qui reprendra également son rôle de Dean en tant que narrateur) et Danneel Ackles, et suivra John et Mary Winchester avant qu’ils ne deviennent parents de Sam et Dean.

The Winchesters raconte l’histoire d’amour épique de la façon dont John a rencontré Mary et comment ils ont tout mis en jeu non seulement pour sauver leur amour, mais aussi pour sauver le monde entier. On ne sait pas encore qui reprendra les rôles emblématiques de Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith, qui ont joué John et Mary dans Supernatural, ainsi que Matt Cohen et Amy Gumenick qui ont joué des versions plus jeunes dans des flashbacks.

Walker: Independence

La série préquelle de Walker, Walker: Independence est un drame d’une heure se déroulant à la fin des années 1800. Des producteurs exécutifs Seamus Fahey, Anna Fricke, Jared Padalecki, Dan Lin, Lindsey Liberatore et Laura Terry, l’histoire d’origine suit Abby Walker, une Bostonienne aisée dont le mari est assassiné sous ses yeux lors de leur voyage dans l’Ouest.

Dans sa quête de vengeance, Abby croise la route de Hoyt Rawlins, un adorable voleur en quête de sens. Le voyage d’Abby et Hoyt les emmène à Independence, au Texas, où ils rencontrent des résidents divers et éclectiques fuyant leur propre passé compliqué et poursuivant leurs rêves. La nouvelle famille devra lutter avec le monde changeant qui l’entoure, tout en devenant elle-même des agents du changement dans une ville où rien n’est comme il parait.

Gotham Knights

La nouvelle série DC Gotham Knights est un drame d’une heure basé sur les comics DC populaires du même nom. La série tournera autour des personnages de Batman, mais ce n’est pas un spin-off de Batwoman, qui diffuse actuellement sa troisième saison. Elle n’est pas non plus basée sur le prochain jeu vidéo Gotham Knights (prévu pour une sortie en 2022).

Des producteurs exécutifs Chade Fiveash, James Stoteraux, Danny Cannon, Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden, et de la co-productrice exécutive Natalie Abrams, vient un nouveau genre d’histoire de Batman : À la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle forge une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman alors qu’ils sont tous accusés d’avoir tué le Caped Crusader. Et en tant que criminels les plus recherchés de la ville, cette bande de marginaux renégats doit se battre pour laver son nom. Mais dans un Gotham sans chevalier noir pour le protéger, la ville devient la plus dangereuse qu’elle ait jamais été. Cependant, l’espoir vient des endroits les plus inattendus car cette équipe de fugitifs dépareillés deviendra sa prochaine génération de sauveurs connus sous le nom de Gotham Knights.

Zorro

Quant à Zorro, le drame d’une heure (à ne pas confondre avec la prochaine série Disney+ de Wilmer Valderrama) vient des producteurs exécutifs Sean Tretta, Robert Rodriguez, Rebecca Rodriguez, Ben Silverman, Rodney Ferrell, Howard T. Owens, Geoff Clark, Eric Bromberg, John Gertz et Jay Weisleder. Si la série est commandée, elle suivra une jeune femme Latina cherchant à se venger du meurtre de son père alors qu’elle rejoint une société secrète et adopte le personnage hors-la-loi de Zorro.

Source : EW / Crédit ©CW