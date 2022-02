Madame Web : Dakota Johnson en super-héroïne Marvel pour Sony

Sony continue de construire son univers de Super-héros après le succès de Spider-Man No Way Home avec une nouvelle super-héroïne, Madame Web.

La quête de Sony pour créer un univers cinématographique de super-héros entièrement à partir de personnages de Spider-Man se poursuit. Selon Deadline, qui a annoncé la nouvelle en premier, Dakota Johnson (Cinquante Nuances de Grey) est en pourparlers avec le studio pour jouer le rôle de Madame Web dans un nouveau film de super-héros.

Deux personnages différents ont tenu le rôle de Madame Web dans l’histoire de Marvel. L’originale était Cassandra Webb, dépeinte comme une femme aveugle plus âgée, infirme, dotée de pouvoirs précognitifs dont le système de survie ressemblait à une toile d’araignée.

Il est difficile d’imaginer ce personnage au centre d’un film de super-héros, mais dans un comic de 2011, Webb est décédée et a transmis ses pouvoirs (et sa cécité) à Julia Carpenter, l’ancienne Spider-Woman. Carpenter est depuis Madame Web et semble plus convenir comme rôle à Johnson.

Madame Web sera le premier film de comics avec une femme en personnage principal pour Sony. Les studios profitent du succès de Spider-Man pour continuer à construire leur Spider-verse.

Selon Deadline, Madame Web devrait être réalisé par S.J. Clarkson, qui a précédemment réalisé plusieurs épisodes des séries Marvel Jessica Jones et The Defenders. Matt Sazama et Burk Sharpless ont écrit le scénario.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Marvel