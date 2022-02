And Just Like That : Sara Ramirez défend son personnage Che Diaz

Sara Ramirez défend son personnage Che Diaz dans And Just Like That, suite de Sex and the City. Spoilers.

Sara Ramirez a intégré le casting de la série And Just Like That, suite de Sex and the City, dans le rôle de Che Diaz, humoriste non binaire devenu.e intérêt amoureux de Miranda Hobbes. Cependant, ce personnage n’est pas très populaire parmi les fans mais son interprète, qui dit avoir peu de chose en commun avec le personnage, est fier.e de la représentation qu’a apportée Che à l’écran.

Bien que Ramirez et Che partagent leurs origines mexicaines et irlandaises américaines et que les deux s’identifient comme queer et non binaires (utilisant des pronoms neutres) leur ressemblance s’arrête là. Ramirez a déclaré au New York Times qu’iel se voyait peu dans ce personnage de comique arrogant.

« Je ne me reconnais pas dans Che », a déclaré Ramirez, qui bien conscient.e des critiques de Che en ligne, mais Ramirez a choisis de ne pas s’engager pour protéger sa propre santé mentale. « Je suis vraiment fier.e de la représentation que nous avons créée. Nous avons construit un personnage qui est un être humain, qui est imparfait, qui est complexe, qui n’est pas là pour être aimé, qui n’est pas là pour l’approbation de qui que ce soit. Che est ici pour être soi-même. »

Dès sa première apparition, Che a été critiqué.e par les fans à cause de son attitude arrogante (de son humour pas drôle) mais aussi de la romance avec Miranda qui a fini par quitter Steve. Mais ce n’est pas tout, certain.e.s pensent que Che est une mauvaise tentative de la part de la série pour être plus diverse.

« Je salue la passion que les gens apportent autour de cette représentation. Mais dans la vraie vie, il y a beaucoup d’êtres humains différents qui se présentent avec leur propre vérité de multiples façons », a déclaré Ramirez au Times. « Et ils touchent tous différemment avec des personnes différentes. Et Che Diaz a son propre public à qui iel parle et qui apprécie vraiment ce qu’iel fait. »

Cependant, même si Sara Ramirez ne se retrouve pas personnellement dans Che, iel se soucie de ce que le personnage représente. Ramirez a contribué à la création de Che et a spécifiquement demandé le soutien de GLAAD pour s’assurer que la représentation affichée n’était pas préjudiciable aux communautés trans et queer.

Même si Che est loin d’être le meilleur nouveau personnage de la série, son existence est importante, peu importe si vous l’aimez ou non. Il ne faut pas aussi oublier que Sara Ramirez joue un personnage et les fans ont malheureusement tendance à faire l’amalgame des deux. Ramirez a reçu beaucoup de haine en ligne et a tweeté : « si vous me suivez soudainement parce que vous me détestez, vous allez être profondément déçu. Il n’y a rien d’autre que de l’amour dans mon champ d’énergie en ce moment. Merci d’être passé. »

Spoiler alert: if you’re suddenly hate following me you’re going to be sorely disappointed. There’s nothing but love in my energy field at this time. Thanks for stopping by. — Sara Ramirez (@SaraRamirez) January 13, 2022

La saison 1 de And Just Like That s’est terminée cette semaine. Pour le moment rien n’est dit pour une seconde saison mais Sarah Jessica Parker n’est pas contre. La série est disponible en France sur Salto.

Source : Times / Crédit ©HBO Max