Agatha Coven of Chaos : Debra Jo Rupp reprend son rôle de WandaVision

Debra Jo Rupp reprendra son rôle de WandaVision dans la prochaine série dérivée Agatha Coven of Chaos de Marvel sur Disney+.

Agatha Coven of Chaos, spin-off de WandaVision, faire revenir une autre actrice : Debra Jo Rupp. Dans WandaVision, Rupp a été présentée dans un premier temps comme Mme Hart dans le premier épisode.

Le personnage partageait de nombreuses caractéristiques que Rupp jouait dans son rôle emblématique de Kitty Foreman dans That ’70s Show (bientôt de retour dans That ’90s Show), au moins jusqu’à ce que la fausse réalité de Wanda s’effondre, et il a été révélé que Mme Hart était en fait une femme nommée Sharon Davis qui vivait à Westview.

Selon Deadline, Agatha Coven of Chaos mettra en vedette Rupp, reprenant vraisemblablement son rôle de WandaVision. Rupp rejoint un casting composé à la fois de nouveaux noms et de visages familiers. La série est portée par Kathryn Hahn, qui reprendra son rôle de personnage principal de la série en tant qu’une des sorcières les plus puissantes du MCU.

Aubrey Plaza, Joe Locke, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata et Patti LuPone sont également confirmés pour apparaître dans Agatha : Coven of Chaos. Emma Caulfield Ford, avait précédemment confirmé qu’elle reprendrait son rôle de Dottie pour Agatha: Coven of Chaos.

La créatrice de WandaVision, Jac Schaeffer, a écrit la série et est également productrice exécutive.

Agatha: Coven of Chaos devrait être diffusé courant 2023 sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+