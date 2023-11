Prison Break : Nouvelle série en préparation par le créateur de Mayans M.C.

Une nouvelle série dans l’univers de Prison Break est en préparation par le créateur de Mayans M.C.

Les portes du pénitencier sont sur le point de rouvrir. Hulu développe une nouvelle série basée sur la série dramatique bien-aimée du milieu des années 2000, Prison Break. Le reboot, qui vient du co-créateur et showrunner de Mayans M.C. Elgin James, ne suivra pas les personnages de la saga originale mais se déroulera dans le même monde.

James écrit la série et sera producteur exécutif aux côtés du créateur de Prison Break, Paul Scheuring, Dawn Olmstead, Marty Adelstein et Neal Moritz.

Prison Break a initialement duré quatre saisons sur Fox de 2005 à 2009. Diffusée en France sur M6, la série mettait en vedette Dominic Purcell dans le rôle de Lincoln Burrows, un homme condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis et Wentworth Miller dans le rôle de son frère Michael Scofield, qui élabore un plan pour le faire sortir de prison en se faisant tatouer les plans du pénitencier sur le corps. Véritable poids lourd des audiences, la série a remporté le Golden Globe de la meilleure série télévisée dramatique lors de sa première saison.

Les stars sont revenues pour une cinquième saison relancée en 2017, et Fox était en développement pour une autre suite avant de révéler en 2019 que ces plans avaient été abandonnés. La série a également donné naissance à un téléfilm, The Final Break, et à un spin-off mobisode de courte durée, Prison Break: Proof of Innocence, qui était exclusivement disponible sur les téléphones mobiles.

En 2020, dans une publication Instagram maintenant supprimée, Miller – qui est ouvertement gay – a exprimé son désintérêt à l’idée de reprendre le rôle de Michael Scofield. « J’en ai fini avec PB. Officiellement », a écrit l’acteur. « Pas [à cause] des parasites sur les réseaux sociaux (même si cela a été au centre du problème). Je ne veux tout simplement pas jouer des personnages hétéros. Leurs histoires ont été racontées (et racontées). »

Il a ajouté : « Plus de Michael. Si vous étiez fan de la série, en espérant des saisons supplémentaires … Je comprends que c’est décevant. Je suis désolé. »

En réponse au message, Purcell, son frère à l’écran a exprimé son soutien : « Heureux que tu aies pris cette décision pour ta santé et ta vérité. »

On attend voir ce qui sera cette nouvelle série dans cet univers et si elle réussira à être au niveau de l’originale. En attendant, la série originale est disponible sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Fox