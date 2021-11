Stargirl saison 2 final : La JSA confronte Eclipso et mise en place de la saison 3 (spoilers)

Le final de la saison 2 de Stargirl voit la JSA confronter Eclipso et dévoile le méchant ainsi que le titre de la saison 3. Spoilers.

La série DC Stargirl a terminé sa deuxième saison mardi soir et ce fut le terrain d’une confrontation intense entre les héros de Blue Valley et Eclipso. La fin de la saison était non seulement remplie d’action, mais a également livré des surprises qui ont changé la donne et mis en place la saison 3.

Joel McHale, Joy Osmanski et Neil Hopkins ont tous été précédemment annoncés en tant que réguliers pour la saison prochaine et sont tous apparus dans le final de la saison 2. L’épisode a aussi révéler celui qui semble être le grand méchant de la saison 3, ainsi que le titre de la saison et a montré quelques alliés inattendus.

Le final de la saison a vu Eclipso (Nick Tarabay) mettre son plan final en œuvre, qui consistait à faire admettre à Courtney (Brec Bassinger) sa haine pour lui, lui donnant ainsi la possibilité de la posséder en tant qu’hôte. Cette possession lui permettrait de contrôler le bâton cosmique, lui donnant le pouvoir de fusionner les Shadowlands avec la Terre et de conquérir le monde.

Le plan d’Eclipso a fonctionné jusqu’à un certain point. Il a réussi à posséder Courtney, mais Sylvester Pemberton/Starman (McHale) s’est présenté et a aidé Courtney à se libérer. Puis, aidé non seulement par les héros mais aussi par des alliés surprenants tels que Sportsmaster (Hopkins), Tigress (Osmanski) et leur fille, Eclipso a été arrêté pour de bon.

Alliés inattendus et un méchant de taille

Une fois Eclipso parti, le calme revient à Blue Valley. Sylvester est de retour et va aider Courtney maitriser le bâton. Charles McNider (Alex Collins) retourne dans l’Indiana pour retrouver sa femme et son fils qu’il ne connaissait pas auparavant. Les Crocks ont déménagé à côté de Courtney et sa famille tandis que Cindy Burman (Meg DeLacy) veut rejoindre la JSA et The Shade (Jonathan Cake) prévoit de rester dans Blue Valley pendant un certain temps. Le statut des Crocks, Cindy et The Shade semble faire partie de ce qui donne son titre à la saison 3. Il a été révélé à la fin de l’épisode que le sous-titre de la saison 3 sera « Frenemies », mais la plus grande révélation est venue à la toute fin concernant le possible grand méchant.

Dans une scène finale, la série a fait un bref retour à l’effrayant Helix Institute qui avait précédemment révélé qu’il détenait le frère de Jennie (Ysa Penarejo), Todd. On découvre l’infirmière Louise Love (apparemment une version du Dr Benjamin Love de la bande dessinée) informer Mister Bones que Jennie était de retour à Milwaukee, mais qu’elle a maintenant des amis « comme elle » à Blue Valley. Mister Bones est intrigué par l’idée que les héros et les méchants vivent côte à côte et déclare qu’ils pourraient avoir besoin de faire un voyage au Nebraska. La scène montre également Mister Bones en chair et en os…enfin plutôt en os.

Retour en 2022

Mister Bones en tant que méchant potentiel de la saison 3 est une perspective intéressante car cela pourrait signaler que la série se prépare pour sa propre version d’Infinity Inc. Il est également possible que, comme The Shade dans la saison 2, Mister Bones ne s’avère pas nécessairement être le grand méchant et qu’une menace plus grande et plus compliquée se profile.

Quoi qu’il en soit, les fans devront attendre un peu pour savoir quelle est la prochaine étape pour Courtney et le reste de Blue Valley. La série devrait revenir en 2022 et bien qu’aucune date de sortie n’ait été révélée, si la sortie des deux premières saisons de la série est une indication, la saison 3 pourrait arriver l’été prochain.

Crédit ©CW