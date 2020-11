The Walking Dead World Beyond : AMC commente la rumeur sur l’apparition de Rick Grimes

AMC commente la rumeur sur la supposée apparition de Rick Grimes dans le final de The Walking Dead World Beyond.

Rick Grimes dans le final de The Walking Dead World Beyond ? C’est la rumeur qui circule en ce moment parmi les fans de la franchise de zombies, mais AMC a vite refréné les ardeurs en niant l’information. Une information qui s’est immiscée sur la page IMDb de la série.

La nouvelle série dans le monde de The Walking Dead contient le mystérieux groupe qui a emmené Rick en hélicoptère à la fin de la saison 9. C’était la dernière apparition d’Andrew Lincoln dans la série phare. Ce groupe, le CRM, est une menace dans World Beyond et clairement, ils dont derrière la disparition de Rick que ses camarades de The Walking Dead pensent mort depuis l’explosion du pont.

Un représentant d’AMC a déclaré à Insider que la page de crédits IMDb répertoriant Lincoln parmi les acteurs de la série n’était « pas correcte ». Rick Grimes était listé comme apparaissant dans l’épisode 10 de la saison 1, «In This Life».

I’m holding out hope that Nico wasn’t actually trolling & he’s legit being serious 👀 https://t.co/3zDVaDyxPP — Derek 🧟‍♂️ (@twdecastro) October 28, 2020

Selon Insider, AMC à couper-court à la rumeur pour ne pas décevoir les fans : « L’individu a exprimé son inquiétude que les fans seraient déçus s’ils s’attendaient à voir Rick dans l’épisode uniquement pour lui de ne pas apparaître. »

IMDb n’est pas toujours une base de données correctes, il y a souvent des erreurs qui sont rectifiées après. Mais les fans ne se basent pas seulement sur IMDb, Nico Tortorella qui joue dans la série aurait laissé insinué la présence de Lincoln dans la série. Quand on lui demande quel est sa personne préférée pour jouer des scènes Tortorella répond de but en blanc : « d’Andrew Lincoln ».

Alors est-ce un teasing ou un trolling de la part de Tortorella ? A cet instant, AMC nie la présence de Rick dans le final. Il faudra attendre sa diffusion en décembre pour en avoir le cœur net. Ce qui est sûr, c’est que Rick Grimes sera de retour dans son propre film, mas aucune date n’a été annoncée pour l’instant.

The Walking Dead World Beyond est disponible en France chaque vendredi sur Amazon Prime Video.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC