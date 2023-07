The Walking Dead Daryl Dixon : Greg Nicotero promet un monde différent (teaser)

Alors qu’un nouveau teaser de The Walking Dead Daryl Dixon est disponible, le réalisateur et producteur Greg Nicotero promet « un monde complètement différent ».

The Walking Dead Daryl Dixon continue de se dévoiler petit à petit. Un nouveau teaser pour la série qui se déroule en France est disponible. Évidemment, il ne montre pas grand-chose et reprend quelques images vu dans le teaser précédent. On voit ainsi Daryl découvrir là où il se trouve alors qu’il a échoué sur une plage marseillaise.

Le synopsis officiel se lit ainsi : « Daryl débarque en France et a du mal à reconstituer comment il y est arrivé et pourquoi. La série retrace son voyage à travers une France brisée mais résiliente alors qu’il espère trouver un moyen de rentrer chez lui. Cependant, alors qu’il fait le voyage, les liens qu’il forme en cours de route compliquent son plan ultime. »

« C’est probablement le plus proche d’une série autonome que vous n’obtiendrez jamais », a déclaré le réalisateur-producteur vétéran de la franchise Greg Nicotero à EW. « Le but n’est pas seulement de voir Daryl dans des endroits exotiques et nouveaux, mais d’explorer un monde complètement différent. »

Après 11 saisons de The Walking Dead, la nouvelle série Daryl Dixon n’est « certainement pas la même », a déclaré Nicotero. « Notre série présente de nouveaux personnages, de nouveaux thèmes et constitue une extension passionnante du genre qui ravira les personnes qui aiment ce type de narration et qui en redemandent. »

Norman Reedus sera finalement rejoint par Melissa McBride qui reprend son rôle de Carol. Ils sont rejoints dans la lutte contre les zombies par un casting en grande partie français porté par Clémence Poésy aux côtés de Anne Charrier (Maison Close) dans le rôle de Genet, Eriq Ebanouey (Liaison) dans le rôle de Fallou, Laika Blanc Francard (Le Monde de Demain) dans le rôle de Sylvie, Romain Levi (Le Tunnel) en tant que Codron et Louis Puech Scigliuzzi dans le rôle de Laurent.

L’acteur britannique Adam Nagaitis (Chernobyl) est également au casting de la série et il aussi été récemment annoncé que la drag queen Paloma, gagnante de la première saison de Drag Race France, avait rejoint le casting de la série. Elle incarnera un personnage nommé Coco.

Rendez-vous à l’automne pour The Walking Dead Daryl Dixon.

The Walking Dead Daryl Dixon – Teaser