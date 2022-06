Magnum : La série annulée par CBS sauvée par NBC ?

La série Magnum, récemment annulée par CBS, pourrait être sauvée par le groupe NBC Universal.

Magnum ne va peut-être pas fermer son business de détective privé. Trois semaines après que CBS a annulé sans ménagement la série, Deadline révèle que NBC et USA Network pourraient offrir à Thomas Magnum (Jay Hernandez) un nouvel endroit pour accrocher ses chemises fleuries.

Selon le site américaine, le groupe NBC serait prêt à offrir un toit à la saison 5, tandis que sa petite sœur, la chaine câblée USA Network rediffuserait les quatre saisons précédentes.

Pour le moment, le problème est que le coproducteur CBS Studios détient toujours certains droits, mais ils devraient être négociés, et les options sur les contrats de la distribution expirent le 30 juin.

Pour le moment, aucune partie impliquée n’a commenté cette information dévoilée par Deadline.

La quatrième saison de Magnum, a attiré en moyenne 7,3 millions de téléspectateurs au total et un score de 0,7 sur le public cible, légèrement en baisse par rapport à ses chiffres de la saison 3 (7,5 millions / 0,8). Sur les 14 séries dramatiques que CBS a diffusées au cours de la dernière saison télévisée, Magnum s’est classé n ° 9. CSI: Vegas (6,8 mil / 0,8) et S.W.A.T. (6,5 mil / 0,8), ont attiré un public plus restreint et ont tout de même reçu des renouvellements.

En France, Magnum, remake de la série du même des années 80 est diffusé sur TF1.

Source : Deadline / Crédit ©CBS