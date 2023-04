Secret Invasion : Nick Fury se prépare pour son dernier combat (bande-annonce et date)

Découvrez la bande-annonce ainsi qu’une date et une affiche pour la série Marvel Secret Invasion de Disney+.

Le retour de Nick Fury approche à grands pas. Marvel et Disney+ ont dévoilé une bande-annonce pour Secret Invasion, offrant enfin un aperçu de la série qui semble plus sombre que les autres jusqu’à présent.

La série, créée par Kyle Bradstreet, est basée sur l’histoire d’un comic sorti en 2008 qui révèle que les Skrulls ont discrètement infiltrés des organisations puissantes à travers le monde.

Située dans le MCU dans le présent, Secret Invasion voit Nick Fury (Jackson) apprendre la présence d’une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes. Fury rejoint ses alliés, dont Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) et le Skrull Talos (Ben Mendelsohn), qui ont fait leur vie sur Terre. Ensemble, ils s’engagent dans une course contre la montre pour contrecarrer une invasion imminente de Skrull et sauver l’humanité.

Le reste de la distribution comprend Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, avec Emilia Clarke en tant que fille de Talos, G’iah, Olivia Colman en tant qu’agent spécial Sonya Falsworth et Don Cheadle revient sous le nom de James Rhodes, l’ancien War Machine.

Disney+ a aussi révélé, à travers une affiche (ci-dessus), que Secret Invasion arrivera sur la plateforme dès le 21 juin prochain.

Secret Invasion – Bande-annonce – VF

Secret Invasion – Bande-annonce – VOST

Crédit ©Disney+