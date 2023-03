Riverdale saison 7 : Couples surprises dans la bande-annonce de la saison finale

Bande-annonce pour la saison finale de Riverdale qui offre quelques couples surprises, alors que la bande se retrouve dans le passé.

Apparemment, il n’y a pas que la temporalité qui a changé dans Riverdale, les relations entre les personnages sont aussi bien différentes. La bande-annonce pour la septième et dernière saison de la série a été révélée par la CW et comme on pouvait s’y attendre, rien ne va.

D’une part, comme on a pu le voir à la fin de la saison passée, les personnages sont coincés en 1955. Jughead (Cole Sprouse) est la seule personne qui se souvient de leurs vies passées (dans le futur) et tente d’expliquer la situation à ses amis avec difficulté puisque personne ne le croit.

« Nous tous, nous avons tous été renvoyés dans le temps », peut-on le voir dire dans la bande-annonce. « Nous devons revenir il y a 67 ans…mais dans le futur. » Mais Archie (KJ Apa) ne comprend pas pourquoi ils voudraient partir, la vie est si belle pour eux à cette époque. Parce qu’apparemment, dans les années 50, tout le monde sort avec tout le monde. Ils font même des orgies !

La bande-annonce présente plus d’un couple déroutant : d’abord, il y a Betty (Lili Reinhart) qui craque pour Kevin (Casey Cott) qui est toujours clairement gay. Et puis il y a Archie et Cheryl (Madelaine Petsch) qui annoncent leurs fiançailles ? Et c’est sans parler du baiser entre la star hollywodienne Veronica (Camila Mendes) et Jughead ! Évidemment, ils y a des allusions aux pairs habituelles, mais tout est chamboulé.

Évidemment, la légèreté va rapidement virer au cauchemar.

Selon le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, cette saison sera comme un retour aux sources, un moyen de revisiter certaines choses : « Il n’y a pas trop d’histoires et de bagages chargés. Il y a une légèreté dans la série. C’est un excellent moyen de revenir à l’essentiel, c’est-à-dire des ados au lycée qui se découvrent, qui ont leurs premières fois. Nous pouvons découvrir ces moments ou revisiter des moments que nous avons explorés dans le passé dans un contexte complètement différent. »

Riverdale revient le 29 mars pour sa dernière saison.

Riverdale saison 7 –Trailer saison finale