Legends of Tomorrow saison 7 : Les Légendes face à leurs doubles ; Donald Faison dans le final (spoilers)

Retour sur l’épisode 11 de la saison 7 de Legends of Tomorrow qui voit les Légendes face à leurs doubles robots et Donald Faison rejoint le final. Spoilers.

Les Légendes ont enfin affronté leurs doubles robots dans un épisode où elles ont été plutôt « smart ». L’épisode 11 (réalisé par Jes Macallan alias Ava) était en effet le moment qu’on attendait depuis un moment, même s’il y a encore à faire car elles n’ont encore pas totalement repris le contrôle du Waverider comme elles le souhaitaient. Evil Gideon n’est pas aussi facile à éteindre !

Au début de l’épisode, alors que les Robots-Légendes répondent à l’anomalie temporale concernant l’archiduc Franz Ferdinand, Evil Gideon réalise que c’est un piège et une bonne partie des voyageurs dans le temps du bar sont tués par les Robots (c’est un épisode brutal). Dans la bataille, Ava est blessée par balle mais vivante. Robot-Sara tue aussi Thawne ce qui sabote le plan des Légendes qui vont devoir trouver une autre solution. Grace à une stratégie mise en place par Gwyn, les Légendes finissent par envahir les rues de Sarajevo pour créer plein d’anomalies temporales (dont des spoilers sur Star Wars !) et faire diversion.

Leur plan fonctionne et avec beaucoup d’humour à la Legends, elles arrivent à faire tomber chaque robot l’un après l’autre pendant que Behrad se fait passer pour sa version Robot et monte dans le Waverider.

A la fin de l’épisode, tout semble revenu à la normale, mais après une conversation touchante entre Gideon et Astra qui s’aiment comme une fille et sa mère, Robot-Astra qu’on pensait avoir littéralement brulée en enfer, revient et poignarde Gideon dans le dos. La dernière chose que la Gideon Humaine voit est le visage robotique d’Astra qui s’éteint.

Il reste deux épisodes dans cette saison 7 qui ne cesse de s’améliorer, d’être fun, tout en offrant du développement de personnages intéressant et frais. On espère que Gideon va être sauvée mais les Légendes devront combattre sa version diabolique qui n’a pas fini de les tyranniser.

Pour finir, Donald Faison (Scrubs) a été annoncé dans un rôle mystérieux dans le final de la saison (diffusion le 2 mars). Le personnage, est décrit comme quelqu’un qui recherche « célébrité, fortune et gloire ». Alors que le nom du personnage est gardé secret pour le moment, les producteurs espèrent que ce ne sera pas un cameo unique et que Faison reviendra si la CW donne le feu vert à une huitième saison.

Avant les deux deniers épisodes, Legends of Tomorrow fait une pause de quelques semaines et reviendra le 23 février prochain. LA promo du prochain épisode est à voir ci-dessous.

Legends of Tomorrow saison 7 – Promo 7×12