Orphan Black Echoes : Comment la série est liée à l’originale (Spoilers)

Découvrez comment la nouvelle série Orphan Black Echoes est connectée à la série originale. Spoilers.

La semaine dernière, OCS a démarré la diffusion de la série Orphan Black Echoes, qui se déroule dans le même univers que la série Orphan Black, diffusée entre 2013 et 2017. Plus encore, c’est une suite de la série avec Tatiana Maslany puisqu’elle a des connexions directes avec les personnages originaux.

A la fin du premier épisode, il est dévoilé que la scientifique (Keely Hawes) qui est auprès de Lucy (Krysten Ritter) quand elle se réveille, n’est autre que Kira Manning, la fille de Sarah Manning. En effet, la petite Kira a bien grandi et marche sur les traces de ses tantes Cosima et Delphine en tant que scientifique.

Les quatre premiers épisodes qui ont été diffusés sur OCS confirment aussi que l’adolescente Jules est une version imprimée plus jeune de Lucy. Les deux personnages découvrent qu’elles sont des imprimées d’une certaine Eleanor, mais à ce stade de la diffusion de la série, on ne sait pas qui elle est exactement. Ce qui est certain, c’est qu’elle a un lien avec Kira qui, à la fin de l’épisode 4, était sur le point de tout révéler à Lucy. Elle lui dit qu’elle a été « fabriquée par amour ». L’épisode suivant fera des révélations important qui aideront à comprendre pourquoi Lucy a été bio-imprimée.

La série voit également l’apparition de Jordan Gavaris qui revient dans le rôle de Felix, le meilleur ami de Sarah et oncle préféré de Kira. Il est un peu plus grisonnant mais toujours aussi vif d’esprit. Et Felix n’est pas le seul ancien de la série originale à faire son retour, mais c’est un spoiler pour un autre jour puisque ce personnage n’ait pas encore apparu dans les épisodes disponibles sur OCS.

Jusqu’à présent, Orphan Black Echoes offre un twist intéressant par rapport à la série originale. On est dans la continuation totale d’Orphan Black, plus de trente ans après les événements qui ont construit cet univers. Les choses avancent lentement mais sûrement et les révélations continuent.

On ne va pas mentir, la série a un peu de mal à trouver son ton pour le moment, mais on commence à s’attacher aux personnages et on a hâte de découvrir la suite. Si vous êtes fan de la série originale, vous y trouverez votre compte, l’effet nostalgie est présent tout en offrant quelque chose de différent.

Orphan Black Echoes, c’est chaque mardi sur OCS à raison de 2 épisodes.

Crédit ©AMC