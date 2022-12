The Boys saison 4 : Simon Pegg de retour et un autre ancien de Supernatural au casting

Simon Pegg fera son retour dans la saison 4 de The Boys et trois autres acteurs sont annoncés au casting dont un ancien de Supernatural.

Amazon Prime travaille dur sur la production de la quatrième saison de leur série à succès The Boys et maintenant les fans commencent à avoir des nouvelles sur le casting à venir. Nous savions déjà que Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) avait été recruté par son ami Eric Kripke avec qui il a travaillé sur Supernatural, pour jouer un rôle majeur au cours de la quatrième saison.

Maintenant, il a été révélé que Simon Pegg, vu dans la saison 1 en tant que père de Hughie, reviendra pour la saison 4 de The Boys, mais on ne sait pas dans combien d’épisodes il apparaîtra. Pour rappel, Simon Pegg est l’inspiration derrière le personnage de Hughie dans les comics.

Il a également été annoncé que Rosemarie Dewitt (The Staircase) apparaîtra en tant que mère de Hughie dans la série. Elle a précédemment été mentionnée mais n’est jamais apparue dans la série. De plus, un autre ancien de Supernatural, Rob Benedict ainsi qu’Elliot Knight (Once Upon a Time) ont également été castés dans des rôles pour le moment non divulgués.

The Boys a été officiellement renouvelé pour une quatrième saison durant la diffusion de la saison 3. Avec les événements se terminant sur une note aussi élevée, les fans sont vraiment ravis de voir ce qui va se passer ensuite.

On attend d’avoir plus de détails sur cette saison 4 qui pourrait voir le fils de Protecteur passer du mauvais côté et suivre les traces violentes de son père.

En attendant, les trois premières saisons de The Boys sont à voir sur Amazon Prime.

