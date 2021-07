The Flash saison 7 : Images de l’épisode 16 avec Diggle et synopsis du final

Découvrez des images de l’épisode P.O.W. avec Diggle et le synopsis du final de la saison 7 de The Flash. Spoilers.

La saison 7 de The Flash arrive bientôt à sa fin, il ne reste plus que 3 épisodes et le prochain qui sera diffusé mardi 6 juillet verra la visite de John Diggle (David Ramsey). Des images de cette épisode dévoilent ainsi le personnage favori d’Arrow de retour à STAR Labs où il aidera ses camarades de la Team Flash à vaincre une armée de Godspeeds qui sont en guerre entre eux.

Diggle viendra avec une arme qui sera bénéfique à Barry et son équipe pour qu’ils mettent fin à la guerre des Godspeeds.

Après ça, les deux épisodes suivants concluront la saison 7. L’épisode 17 sera non seulement la première partie du final mais aussi le 150ème de la série et verra les débuts de Jordan Fisher dans le rôle de Bart West-Allen, le fils de Barry et Iris venu du futur. Et il ne sera pas seul puisque sa sœur Nora (Jessica Parker Kennedy), sera de retour.

Etant l’épisode 150, la première partie du final sera pleine de surprises et devrait révéler un secret choquant qui menacera la famille West-Allen alors qu’ils font face une guerre de Godspeeds qui s’intensifie et qui pourrait détruire Central City.

Puis dans le final, comme l’indique le synopsis, Flash fait appel à une multitude d’alliés de speedsters, dont Iris (Candice Patton) et ses enfants du futur – Bart et Nora West-Allen – pour mettre fin à la guerre de speedsters et vaincre un nouvel adversaire mortel : le méchant Godspeed.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

