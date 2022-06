Colton Haynes révèle les vraies raisons de ses départs de Teen Wolf et Arrow

Colton Haynes explique les vraies raisons de ses départs de Teen Wolf et Arrow et révèle qu’il a failli ne pas être casté dans Teen Wolf à cause de son homosexualité.

A 33 ans, Colton Haynes vient de sortir ses mémoires Miss Memory Lane, et l’acteur revient sur certaines de ses luttes antérieures en tant qu’homosexuel essayant de réussir à Hollywood. L’acteur, qui a fait son coming out en 2016, raconte qu’il a grandi ouvertement gay mais qu’il a du retourner dans le placard pour sa carrière, partageant qu’on lui avait dit de cacher sa sexualité afin que cela n’entrave pas les opportunités de rôle.

Dans son livre, il explique que le rôle de Jackson Whittemore dans Teen Wolf a failli lui glisser entre les mains à cause de photos publiées dans le magazine gay XY quand il était adolescent. Ces photos, sur lesquelles il posait avec un autre garçon, ont été prises lorsqu’il était mannequin, avant qu’il ne fasse la transition vers la comédie.

« Peu importe qui faisait partie de mon équipe, le message que j’ai reçu était toujours le même : tu ne travaillera pas si tu es toi-même », écrit-il. Après avoir décroché le rôle du de Jackson dans la série de MTV, son manager l’a averti de « rester dans son personnage sur et hors plateau ».

Haynes dit que son manager lui a dit : « Regarde ce qui a failli arriver, Colton. Le patron de MTV a failli ne pas t’engager à cause de cette séance photo XY que nous avons travaillé dur pour faire disparaitre. Dieu merci, Jeff s’est battu pour que tu obtiennes ce rôle. »

Haynes confirme que le créateur Jeff Davis « s’est effectivement battu pour moi », ajoutant : « Je lui étais reconnaissant et désireux de ne pas rater cette opportunité. »

Mais Haynes a fini par quitter la série expliquant que différents facteurs étaient en jeu, notamment son salaire. « La vérité, c’est qu’ils ne voulaient pas me payer le même montant que tout le monde », a écrit l’acteur. « Ce qui n’était pas beaucoup pour commencer selon les normes hollywoodiennes, même si ma cote – le salaire que je recevrais pour apparaître dans n’importe qu’elle série – était plus élevée que celle de la plupart des acteurs. »

« Cela n’a pas aidé que j’étais représenté par une équipe de personnes qui ont fait de la vie de la production de Teen Wolf un enfer », a-t-il poursuivi. « Donc, pour se venger de mon équipe, la production a refusé de me payer le salaire standard. »

La vraie raison de départ d’Arrow

Après Teen Wolf, Haynes a intégré le casting de la série Arrow dans laquelle il jouait Roy Harper alias Arsenal. Dans son livre, il revient sur son temps dans la série et explique les raisons de son départ. L’acteur a d’abord quitté la série dans la saison 3 puis est revenu durant la saison 7 avant de repartir et n’apparaitre que dans quelques épisodes dans la saison finale.

La première fois que Haynes a quitté la série, c’était pour des raisons de santé mentale et physique, mais le deuxième départ était très différent. Haynes a révélé que bien qu’il ait été rapporté par les médias que c’était son contrat qui l’avait vu quitter Arrow la deuxième fois, c’était en fait à cause de problèmes avec un ou une membre spécifique du casting. Mais il ne précise pas de qui il s’agissait.

« J’avais quitté mon travail à temps plein sur Arrow au début de l’année, soi-disant parce que mon contrat était terminé », a écrit Haynes. « Mais c’était vraiment parce que j’étais trop déprimé et que je ne supportais pas de travailler avec l’un de mes camarades de casting. »

Durant la saison 7 d’Arrow, Roy était principalement présent dans la chronologie future, jouant une version plus âgée du personnage. Il était notamment entouré de Mia Smoak-Queen (Katherine McNamara) et William Clayton (Ben Lewis), les enfants d’Oliver Queen (Stephen Amell) et Feliciy Smoak. Roy était également de retour à Star City dans le présent pour aider Team Arrow à combattre le Ninth Circle.

Haynes reprendra le rôle de Jackson dans le film Teen Wolf actuellement en préparation.

Source : EW, Screen Rant / Crédit ©MTV/CW