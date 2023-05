Rentrée 2023/2024 : 9-1-1 passe sur ABC et 9-1-1 Lone Star reste sur Fox

La série 9-1-1 est transférée de Fox à ABC pour la saison 7, tandis que 9-1-1: Lone Star reste sur Fox pour sa saison 5.

Les séries 9-1-1 et 9-1-1: Lone Star sont renouvelée mais elles reviendront sur deux chaines différentes la saison prochaine. En effet, il a été annoncé cette semaine que 9-1-1 ne sera plus diffusée sur Fox mais sur ABC à la rentrée prochaine. De plus, sa série-sœur Lone Star a été renouvelée pour la saison 5 et restera sur Fox.

Les représentants de Fox ont déclaré dans un communiqué à EW : « Ce fut un honneur d’être la chaine fondatrice de 9-1-1 et nous sommes reconnaissants à Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear, ainsi qu’à Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Ryan Guzman et le reste de la distribution et de l’équipe, et 20th Television pour avoir livré une série aussi percutante à Fox. Nous leur souhaitons bonne chance après la fin de 9-1-1 sur la Fox. »

9-1-1, est la série de Fox qui fait le plus d’audience. Elle terminera sa course sur la chaine avec le final de la saison 6 le 15 mai avant de passer à ABC pour la saison 7 à la rentrée. Le passage d’une chaine à l’autre est facilité par le fait qu’elles appartiennent toutes les deux à Disney.

Lone Star est également produite par Murphy, Falchuk et Minear, et le casting comprend Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Rafael Silva, Julian Works, Brianna Baker et Kelsey et Skyler Yates. Le final de la saison 4 sera diffusé le 16 mai.

Avec ce changement, les fans peuvent dire au revoir à l’idée d’un nouveau crossover entre les deux séries.

En France, 9-1-1 et 9-1-1: Lone Star sont diffusées sur les chaines du groupe M6 et sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Fox/Disney