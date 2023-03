The Flash saison 9 : Red Death et ses motivations se dévoilent encore plus (spoilers et promo)

Red Death et ses motivations se dévoilent encore plus dans l’épisode 4 de The Flash. Spoilers et promo du prochain épisode.

La semaine dernière, The Flash a révélé le visage très familier de la personne qui se cachait derrière le masque de Red Death. Et cette semaine, la série continue de faire monter les enchères, mettant Barry et Iris en danger de mort face à elle. L’épisode a révélé la véritable identité de Red Death qui en réalité une Ryan Wilder méchante venant d’une autre chronologie. Ce n’est donc pas la même Ryan que le public connait et dont la Team Flash a entendu parler (ils ne l’ont jamais rencontré depuis qu’elle a repris le relais de Kate). Son but était construire un tapis roulant cosmique afin se rentrer chez elle.

Jouée par Javicia Leslie de Batwoman, on découvre que cette version de Ryan a été élevée par les Wayne, dans son univers à elle (où il n’y a pas de Batman) et à la mort des Wayne, elle est devenue la protectrice de Gotham. Elle a développé une dangereuse obsession pour la technologie de ses ennemis puis de ses alliés avant de développer une haine profonde envers le Flash de son monde.

Elle affirme qu’elle a atteint un point où elle pouvait éliminer les crimes avant qu’ils ne se produisent, mais que Flash est devenu jaloux, qu’il a fait sortir des criminels de prison contre elle et qu’elle a essayé de se cacher dans la Speed Force, mais comme sa propre vitesse était artificielle, elle a été rejetée dans cette autre chronologie. Elle dit que ce qu’elle souhaite c’est rentrer chez elle avec cette Iris pour essayer d’aider à arrêter une guerre, mais Iris comprend rapidement qu’elle ment.

La vérité est que Ryan est allée trop loin, Flash a essayé de l’arrêter et elle veut le tuer. Elle a également apparemment accidentellement tué la Iris de sa chronologie et veut emmener cette Iris avec elle pour attirer son Flash afin qu’elle puisse le tuer aussi. Elle prévoit de le faire en utilisant le Flash de cette chronologie pour alimenter son tapis roulant cosmique, le faisant littéralement courir jusqu’à la mort.

C’est un plan complètement fou et digne d’un comic, mais c’est aussi un plan qui ne fonctionne pas vraiment pour elle. Mark / Chillblaine (Jon Cor) la double au dernier moment et finit par détruire le tapis roulant pour que Barry et Iris puissent s’échapper. Mais malheureusement pour lui, Mark est coincé et la Team quitte les lieux sans lui alors que les alliés de Red Death se ruent sur lui

Avec le tapis roulant grillé, Red Death est maintenant piégée dans cette chronologie, ce qui signifie qu’elle a besoin d’un nouveau plan : reprendre cette chronologie et déclencher une guerre.

La semaine prochaine, alors que Red Death fait des ravages dans Central City, Barry et Iris élaborent un plan et se tournent vers Cécile (Danielle Nicolet) pour obtenir de l’aide. Barry est confronté à ce qu’il pense être sa plus grande erreur et le plus grand succès de Red Death. De son côté, Khione (Danielle Panabaker) veut aider la Team Flash, mais Barry ne peut pas risquer de la perdre. Joe (Jesse L. Martin) donne à Barry un discours d’encouragement très nécessaire.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW

The Flash saison 9 – Promo 9×05 – Mask of the Red Death, Part Two

Crédit ©CW