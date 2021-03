Obi-Wan Kenobi : Indira Varma de Game of Thrones dans la série Star Wars

Indira Varma de Game of Thrones rejoint le casting de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi.

L’ancienne actrice de Game of Thrones, Indira Varma, a rejoint le casting de la prochaine série Star Wars de disney+, Obi-Wan Kenobi. Les détails sur son rôle sont gardés secrets pour le moment. On ne sait pas si elle jouera un personnage qui a déjà été établi dans l’univers ou si elle jouera un personnage entièrement nouveau.

Elle rejoint ainsi Ewan McGregor qui reprendra son rôle de Jedi emblématique ainsi que Hayden Christensen, lui aussi de retour dans la peau d’un personnage majeur, l’infâme Dark Vador.

Indira Varma est probablement mieux connue pour son rôle d’Ellaria Sand dans Game of Thrones, mais elle est aussi apparue dans des séries comme Rome, Torchwood, Luther et bien d’autres. Au cinéma, elle a joué dans Exodus: Gods and Kings et récemment dans Le Seul et Unique Ivan.

Notez que Varma joue actuellement dans la série For Life qui vient de terminer sa seconde saison sur ABC . Cette série n’a pas encore été renouvelée pour une saison 3.

L’histoire d’Obi-Wan Kenobi se déroulera dix ans après les événements de La Revenge des Sith, mais très peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de la série.

Deborah Chow (The Mandalorian) réalisera la série dans son intégralité.

