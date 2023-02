Pennyworth : La série préquelle de Batman annulée

HBO Max annule la série Pennyworth, préquelle de Batman. Il n’y aura pas de saison 4.

C’est la fin pour la série centrée sur le majordome de Bruce Wayne. HBO Max a annulé la série préquelle de Batman, Pennyworth, qui était sous titrée The Origin of Batman’s Butler (Les Origines du Majordome de Batman) pour sa troisième et maintenant dernière saison. La nouvelle a été révélée au lendemain de l’annonce de James Gunn et Peter Safran qui ont dévoilé leurs plans pour les prochaines années des films et série télé DC.

« Bien que HBO Max n’avance pas avec une autre saison de Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler, nous sommes très reconnaissants au créateur Bruno Heller et aux producteurs exécutifs Matthew Patnick, Danny Cannon et John Stephens, ainsi qu’à Warner Bros. Television, pour leur représentation brillante, unique et captivante de l’origine d’Alfred Pennyworth, l’un des personnages les plus emblématiques du monde de Batman », a déclaré un porte-parole de HBO Max dans un communiqué.

Pennyworth voyait Jack Bannon dans le rôle du titulaire d’Alfred Pennyworth et a montré ses premières aventures à Londres en tant qu’ancien soldat reconverti dans la sécurité privée et le travail d’enquête. Dans cette histoire alternative, un coup d’État fasciste dans l’Angleterre de l’après-Seconde Guerre mondiale a conduit à une guerre civile controversée et la saison 3 a montré les tout débuts de super-héros et de super-vilains émergeant dans le monde destiné à devenir l’univers DC.

La série a fait ses débuts sur la chaine Epix (maintenant connu sous le nom de MGM+) avant de passer à HBO Max pour sa troisième saison. Elle a pris fin le 24 novembre dernier.

Pennyworth avait également à son générique Ben Aldridge et Emma Paetz dans le rôle de Thomas et Martha Wayne, parents du futur Bruce Wayne alias Batman.

En France, les deux premières saisons de Pennyworth sont disponibles sur Prime Video.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros/HBO Max