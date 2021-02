American Gods saison 3 : Marilyn Manson retiré de la série après des accusations d’abus

Après avoir été accusé de viol et de maltraitance par Evan Rachel Wood et quatre autres femmes, Marilyn Manson est retiré de la série American Gods et Creepshow.

Marilyn Manson ne sera plus présent dans la série American Gods. La chaine Starz a décidé de retirer l’acteur de la saison en cours. Cette décision fait suite aux accusations de violences de l’actrice Evan Rachel Wood (Westworld) ainsi que quatre autres femmes, qui ont dénoncé le comportement abusif du chanteur.

De son vrai nom Brian Warner, Manson a nié ces accusations sur les réseaux sociaux mais le mal est fait, il commence à perdre plusieurs de ses rôles. Manson est apparu dans l’épisode 4 de la série American Gods dans le rôle de Johan et devait apparaitre dans un autre épisode de la saison 3. L’épisode 7 serait en cours de remontage pour retirer sa performance.

« Starz est sans équivoque avec toutes les victimes et survivant.e.s d’abus », a déclaré la chaine dans un communiqué. « En raison des allégations faites contre Marilyn Manson, nous avons décidé de retirer sa performance de l’épisode restant dans lequel il se trouve, dont la diffusion est prévue plus tard cette saison. »

De plus, le service Shudder d’AMC a retiré l’épisode de Manson de la série d’anthologie d’horreur Creepshow, selon Deadline. Il apparaît dans un prochain épisode de la deuxième saison de la série et son segment sera remplacé, rapporte le site américain. EW a contacté des représentants de Shudder.

Lundi, Evan Rachel Wood a déclaré dans un communiqué sur Instagram que Manson, son ex-fiancé, l’avait «horriblement» maltraitée pendant des années. Quatre autres femmes se sont également manifestées lundi pour détailler les allégations d’abus contre Manson, mais l’une a depuis supprimé sa publication originale sur Instagram.

Manson a déjà été accusé d’abus dans le passé, mais a toujours nié les allégations.

