House of the Dragon : Pourquoi Matt Smith a rejoint la série

Dans un premier temps sceptique, Matt Smith, alias Deamon Targaryen, explique pourquoi il a rejoint la série House of the Dragon.

Matt Smith, connu pour son rôle dans la série culte Doctor Who, est actuellement l’une des stars de la série House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones. L’acteur joue Daemon Targaryen, frère du roi qui croit être l’héritier légitime du trône de fer. Smith, était sceptique quant à son rôle au début, et il admet qu’il n’était pas sûr de pouvoir suivre une série colossale comme Game of Thrones.

Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, Smith partage son raisonnement pour rejoindre House of the Dragon et son amour pour sa co-star Paddy Considine qui joue le roi Viserys dans la série. Considine a été l’un des premiers acteurs à être casté dans House of the Dragon, ce qui explique en partie pourquoi Smith a accepté de rejoindre la série.

« J’étais dans un parking et mon agent m’a dit : « Il y a ce rôle dans cette nouvelle série qui est une préquelle de Game of Thrones. » Et j’ai dit, ‘Ohhh. Je ne sais pas. C’est dur, n’est-ce pas ? C’est difficile à suivre. N’avons-nous pas déjà vu cela ? Mais [l’offre] n’a en quelque sorte pas disparu. »

Il ajoute : « Ensuite, c’est revenu, puis je suis allé faire un test d’écran, et puis c’était tout. J’ai pris conscience que Paddy Considine faisait également la série. On lui avait déjà proposé le rôle du roi Viserys, et j’étais un grand admirateur de Paddy et j’ai toujours voulu travailler avec lui. Ça m’a vraiment attiré. »

Et l’acteur aime vraiment jouer ce personnage qu’il trouve brillant : « Et puis il y a tellement d’éléments dans Daemon. J’adore la relation avec son frère. C’est un personnage brillant parce qu’on ne sait jamais vraiment ce qu’il pense. J’ai aimé cette ambiguïté. Il y a quelque chose d’impitoyable dans sa personnalité que j’ai trouvé vraiment intéressant, de voir des personnages qui se comportent si mal. Mais à bien des égards, il agit comme ça parce qu’il pense être assez authentique. »

House of the Dragon, c’est tous les lundis sur OCS en France.

