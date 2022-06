Stranger Things saison 4 : Des épisodes finaux « émouvants et cinématographiques »

Le producteur Shawn Levy tease des épisodes finaux « émouvants et cinématographiques » pour la saison 4 de Stranger Things.

Après une attente de trois ans, Stranger Things est enfin de retour avec de nouveaux. La saison 4 est divisée en deux volumes différents, un premier de sept épisodes qui a été publié au cours du week-end et deux épisodes extra longs qui arriveront sur Netflix le 1er juillet. Le producteur Shawn Levy dit qu’il a pu voir les deux derniers épisodes de la saison et applaudit le fait que ça va toucher les fans au coeur.

« Je peux vous dire que nous travaillons dur sur le volume deux. Il y a tellement de choses qui sont écrites en ce qui concerne les durées de ces épisodes, et la longue durée de l’épisode neuf, en particulier », a déclaré Levy dans une longue interview avec THR. « Ayant vu ces deux épisodes finaux, ils sont aussi émouvants que cinématographiques. Bon sang, ils sont définitivement un régal pour les yeux, mais ils vous frappent en plein cœur. Alors, c’est ce que je vais dire à ce sujet. »

En ce qui concerne la saison 5 qui sera la dernière, Levy confie : « Terminer la saison prochaine consiste à finir fort. Nous avons des idées phénoménales pour la saison cinq, et nous ne voulons pas rester au-delà du point où nous voyons notre chemin avec clarté et confiance. Ainsi, la saison cinq sera sans aucun doute épique, » a déclaré le cinéaste.

« Ce sera doux-amer pour nous de tourner et très doux-amer pour le public à regarder. Mais j’espère que c’est aussi profondément satisfaisant car, comme nous le savons tous, en tant que fans de nombreuses autres séries, il y a peu de sentiments aussi minables qu’une fin insatisfaisante – et il n’y a aucune chance que nous allons donner à nos fans passionnés et fidèles rien de moins qu’une fin profondément satisfaisante dans le dernier chapitre. »

Levy a vraiment confiance en son équipe pour terminer la série de manière satisfaisante.

Les derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things seront disponibles le 1er juillet, en attendant, la partie 1 est à voir sur Netflix.

Source : THR / Crédit ©Netflix