Pistol : Bande-annonce de la série sur les Sex Pistols réalisée par Danny Boyle

Bande-annonce et affiche de Pistol, la série de Danny Boyle et Craig Pearce sur les Sex Pistols, bientôt sur Disney+.

Disney+ dévoile l’affiche et la bande-annonce de la nouvelle minisérie originale Pistol, qui sera disponible en exclusivité et en intégralité sur Disney+ dans le monde de Star dès le 6 juillet prochain.

Pistol raconte l’histoire d’une insurrection musicale, celle des Sex Pistols, telle que l’a vécue Steve Jones, le guitariste et membre fondateur du groupe. Ses souvenirs hilarants, émouvants et parfois déchirants nous font revivre, dans un récit kaléidoscopique, trois des années les plus extraordinaires, les plus chaotiques et les plus obscènes de toute l’histoire de la musique, ou comment un groupe de jeunes prolétaires boutonneux, turbulents et « sans avenir » a fait trembler l’ordre établi, failli renverser le gouvernement, et révolutionné la musique et la culture populaire.

Toby Wallace (Milla), Jacob Slater, Anson Boon (The Winter Lake), Christian Lees (Sun Records), Louis Partridge (Enola Holmes), Sydney Chandler (SKAM Austin), Talulah Riley (Inception), Maisie Williams (Game of Thrones), Emma Appleton (Sa Dernière Lettre) et Thomas Brodie-Sangster (Le jeu de la dame) sont au générique de cette série FX Productions.

Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire), Craig Pearce (Gatsby le Magnifique), Tracey Seaward (The Queen), Gail Lyon (Peter Pan), Anita Camarata (La Revanche d’une Blonde), Steve Jones (Played), Paul Lee (Queen America ), Hope Hartman (Book Club) et la société wiip seront les producteurs délégués de cette minisérie écrite et créée par Craig Pearce, d’après Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, publié en 2016.

Pistol – Bande-annonce VOST