Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor soutient Moses Ingram victime de racisme en ligne

Ewan McGregor soutient sa co-star de Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram qui est victime de racisme en ligne depuis le lancement de la série.

Une partie du fandome de Star Wars n’est décidément pas accueillante. L’actrice Moses Ingram, qui incarne le nouveau personnage l’inquisitrice Reva Savender dans Obi-Wan Kenobi, a révélé qu’elle avait reçu des messages racistes sur les réseaux sociaux après le lancement de la série la semaine derrière.

« Personne ne peut rien faire à ce sujet », a déclaré Ingram sur Instagram après avoir révélé les messages insultants à caractère raciste. « Personne ne peut rien faire pour arrêter cette haine. Je remets en question mon objectif même d’être ici devant vous pour dire que cela se produit. Je ne sais pas vraiment. »

Elle a poursuivi : « Ce qui me dérange, c’est ce sentiment à l’intérieur de moi-même, que personne ne m’a dit, mais ce sentiment que je dois me taire et encaisser, que je dois sourire et le supporter. Et je ne suis pas construite comme ça. Alors, je voulais venir dire merci aux personnes qui me soutiennent dans les commentaires (…). Et pour le reste de vous tous, vous êtes tous bizarres. ».

Ce mardi, le compte officiel de Star Wars a posté un message en soutien à l’actrice harcelée en ligne par des trolls : « Nous sommes fiers d’accueillir Moses Ingram dans la famille Star Wars et ravis que l’histoire de Reva se déroule », lit-on sur le message officiel via Twitter. « Si quelqu’un a l’intention de lui faire sentir qu’elle n’est pas la bienvenue, nous n’avons qu’une chose à dire : nous résistons. »

Dans un autre tweet, le compte, ajoute : « Il y a plus de 20 millions d’espèces sensibles dans la galaxie Star Wars, ne choisissez pas d’être raciste. »

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022