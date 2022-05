Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor revient en Jedi brisé (spoilers)

La petite Leia vole la vedette dans les premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Spoilers

Le Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) est de retour avec sa propre série, mais les deux premiers épisodes, disponibles sur Disney+, mettent surtout en lumière une très jeune Leia Organa pleine de verve et insolente. Ou du moins, la petite brille de part son insolence et son intelligence. Mais évidemment, Obi-Wan Kenobi nous rappelle que le personnage principal est rongé par son passé, il est sujet à des cauchemars qui le hante chaque nuit. Il n’a pas pu sauver Anakin, mais pourra-t-il sauver ses enfants ?

Le premier épisode d’Obi-Wan Kenobi est en grande partie ce à quoi les fans pouvaient s’attendre, à savoir un regard sur la vie de Kenobi durant sa période indigne, se cachant sur Tatooine et veillant sur Luke Skywalker alors que l’Empire du mal prospère. L’épisode fait du bon travail en soulignant la monotonie de la vie d’Obi-Wan : Il travaille comme boucher pour une poignée de sous ; traque la famille Skywalker tout en faisant du commerce avec des Jawas qui l’arnaquent clairement.

Cette routine est interrompue par l’arrivée d’Inquisiteurs sur Tatooine, à la recherche d’un Jedi en fuite. Il s’avère que Jedi est Nari (Benny Safdie), pas Obi-Wan; cependant, un inquisiteur en particulièrement, la troisième sœur (Moses Ingram), est obsédée par Kenobi et le renifle presque. Elle est prête à tout pour le trouver et va même jusqu’à faire kidnapper la petite Leia pour piéger Obi-Wan.

Le Princesse Leia Show

Ce à quoi les téléspectateurs ne s’attendaient probablement pas, c’est de voir le premier épisode d’Obi-Wan se transformer en « Il faut sauver la Princesse Leia Show ». En effet, la principale intrigue qui fait sortir Obi-Wan de sa retraite n’est pas son affaire inachevée avec Anakin Skywalker ou une menace visant Luke. A la place, c’est la jeune Princesse Leia (Vivien Lyra Blair) qui est kidnappée par Flea (des Red Hot Chili Peppers) et sa bande de voyous bon marché. Bail Organa (Jimmy Smits) supplie Obi-Wan de rejoindre le combat et de remplir le même devoir envers Leia qu’il a envers Luke. Obi-Wan finit par le faire à contrecœur et retourne dans la galaxie pour sauver la jeune fille.

La décision d’envoyer Obi-Wan en mission pour sauver la petite Leia est audacieuse pour de nombreuses raisons. C’est un bouleversement clair de la continuité de Star Wars établie par Un Nouvel Espoir, qui a vu Leia envoyer un message à Kenobi en tant que maître Jedi perdu depuis longtemps. La nouvelle histoire entre Kenobi et Leia ne convient que parce que les deux personnages ne se rencontrent jamais directement dans Star Wars: Un Nouvel Espoir, il n’y a donc pas de moment conflictuel de non-reconnaissance à craindre.

Mise en place du face à face

Même si on a parfois l’impression que la série n’a pas de vision précise et se penche un peu trop sur le côté nostalgique, on sent que la réalisatrice Deborah Chow et le showrunner Joby Harold tentent de faire un parallèle avec les nazis.

George Lucas envisageait l’Empire comme le reflet de beaucoup de choses, mais Obi-Wan Kenobi se penche vraiment sur les parallèles nazis. La séquence incroyablement tendue dans la Cantina, dans laquelle le Grand Inquisiteur intimide les habitants pour avoir caché un Jedi, évoque la chasse inhumaine du Troisième Reich contre le peuple juif.

Les épisodes 1 et 2 font certainement le travail de mettre en place l’histoire pour la série événement, mais en même temps, la série ressemble quelque peu à un mélange confus de différentes pièces de la franchise Star Wars, plutôt qu’à un pont entre les films, comme ce qui était promis. Les producteurs ont aussi promis une véritable bataille entre Obi-Wan et Dark Vador et on l’attend avec impatience. Pour le moment les choses se mettent en place et Obi-Wan découvre à peine que son ancien Padawan est en vie. C’est le début du jeu du chat et de la souris que les fans attendent.

Le prochain épisode d’Obi-Wan Kenobi, sera disponible dès mercredi 1er juin sur Disney+.

Crédit ©Disney+