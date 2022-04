Grey’s Anatomy saison 18 : Le programme des résidents en danger (spoilers et promo)

Le programme des résidents du Grey Sloan Memorial pourrait bien disparaitre dans Grey’s Anatomy. Spoilers et promo

Le Grey Sloan Memorial va-t-il perdre son fameux programme de résidents qui formé les plus grands chirurgiens ? Dans l’épisode de cette semaine de Grey’s Anatomy, alors que Bailey a décidé d’opérer et de ne pas être cheffe pour la journée passant le poste par intérim à Owen, elle finit sa journée avec une mauvaise surprise.

Durant tout l’épisode, une femme était à la recherche d’un responsable avec une mauvaise nouvelle. Lorsque Bailey retourne à son bureau à la fin de la journée, l’humeur légère, Owen l’a faite redescendre en lui disant que le programme de résidents étai en danger de fermeture.

Clairement les derniers incidents, notamment la mort d’un patient provoquée par une erreur de Schmidt a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. De plus, avec le manque de chirurgiens dont souffre l’hôpital, perdre ce programme va les priver encore plus de médecins.

Et pour couronner le tout, Meredith qui était malade et a passé la journée avec Zola aussi souffrante, pourrait bien prendre le poste dans le Minnesota. La promo de la semaine montre Bailey va se battre pour le programme et elle est en colère contre Grey. Elle prend son départ possible comme une trahison parce que ce programme l’a formée, elle l’a formée. Puis elle est submergée et s’effondre presque. Est-ce que son cœur lui joue encore des tours ? Espérons que ce ne soit pas une nouvelle crise cardiaque.

Synopsis : Bailey est nerveuse lorsqu’un conseil d’accréditation se rend à Grey Sloan pour examiner le programme des résidents, tandis que Richard établit sa propre évaluation pour le même jour. Pendant ce temps, Nick retourne à Seattle pour effectuer une opération unique en son genre avec Meredith.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×15