WandaVision : Référence à Black Widow et Tony Stark coupée au montage (storyboards)

Le dernier épisode en date de WandaVision a enfin répondu a un tas de questions que les fans se posaient depuis le début de la série. Nous avons découvert pourquoi Wanda (Elizabeth Olsen) a formé « l’Hex » en premier lieu, et nous avons appris la vérité derrière la véritable localisation de Vision (Paul Bettany) entre Avengers: Infinity War et le début de WandaVision. Cela a été révélé de manière déchirante alors que Wanda traquait son cadavre jusqu’au QG de SWORD. C‘est là qu’elle a découvert qu’ils ont démonté l’androïde morceau par morceau.

Des storyboards de ce moment ont fait surface en ligne et ils révèlent que Wanda allait faire référence à la fois à Tony Stark (Robert Downey Jr.) et à Black Widow (Scarlett Johansson) durant ce moment dévastateur. Bien que la plupart des illustrations du storyboard se soient avérées exactes, les mentions d’Iron Man et de Black Widow ont finalement été supprimées du montage de la série.

Ces images montrent Wanda s’énerver parce que seul Tony Stark est reconnu comme un héros qui s’est sacrifié et Natasha (même si c’était à moindre mesure) est aussi reconnue parce qu’elle est « de chair et de sang » mais ce n’est pas le cas pour Vision parce que c’est un synthézoïde.

L’épisode a tout de même une référence à Stark quand on voit l’obus de Stark Industries qui a détruit l’appartement des Maximoff en Sokovie.

Le final de WandaVision sera dévoilé ce vendredi 5 mars sur Disney+.

