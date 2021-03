Batwoman : Ruby Rose coupée d’un plan de Crisis On Infinity Earths durant le spécial

Lors d’une émission spéciale Arrowverse pour Superman & Lois, l’ex Batwoman, Ruby Rose a été coupée d’un plan de Crisis on Infinite Earths.

La semaine dernière, à l’occasion du lancement de la série Superman & Lois, la CW a diffusé une émission spéciale qui revenait sur l’héritage de Superman et de sa place dans l’Arrowverse. L’émission d‘une demi-heure contenait des interviews des acteurs et des producteurs, et des images des autres séries DC de la chaine ainsi que des crossovers notamment le dernier en date, Crisis on Infinite Earths, dans lequel Ruby Rose incarne Batwoman.

Après avoir joué Kate Kane pendant plus d’un an, Rose a quitté la série. Les créateurs ont ensuite créé le personnage de Ryan Wilder joué par Javicia Leslie pour devenir la nouvelle Batwoman. Cependant le sort de Kate, reste un mystère car elle a disparu au début de la saison 2 de Batwoman. Mais la semaine dernière, la chaine a fait (presque) comme si elle n’avait jamais existée.

Le spécial à montré une scène clé du dernier épisode de crossover, quand les héros de Earth-Prime forme leur Justice League. Dans le plan montré dans l’émission, Ruby Rose a mystérieusement disparu, pourtant, dans la scène originale, elle est bien présente et se trouve entre Martian Manhunter (David Harewood) et White Canary (Caity Lotz).

Scène originale avec Ruby Rose :

Scène remontée sans Ruby Rose :

La raison de cette décision d’effacer Ruby Rose est pour le moment un mystère, mais c’est tout de même étrange de l’avoir fait. Même si le personnage de Kate ne fait plus partie de la franchise, il est étrange de la couper de la sorte, cela ne change pas le fait qu’elle était présente durant ce moment. Même s’ils ne voulaient pas ou ne pouvaient pas la montrer pour X raison (un problème de droit à l’image ou d’argent avec l’actrice ?), pourquoi choisir ce plan et la couper ? Ils auraient très bien pu montrer un autre plan où elle n’était pas présente à l’origine.

Cette émission spéciale a tout de même montré Javicia Leslie, la nouvelle Batwoman, puisqu’elle est la lead. Kate ne reviendra peut-être jamais dans Batwoman ni dans reste de l’Arrowverse, mais cela n’efface pas son histoire avant que Rose ne quitte la série. Elle reste le Parangon du courage.

Source : Screen Rant / Crédit ©CW