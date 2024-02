Grey’s Anatomy saison 20 : Meredith de retour et Teddy en état critique (trailer)

Le trailer de la saison 20 de Grey’s Anatomy voit Meredith de retour et Teddy en état critique.

Si techniquement elle a quitté le Grey Sloan Memorial, Meredith reste attachée à Seattle et on peut la revoir dans le trailer de la saison 20 de Grey’s Anatomy. Si elle n’est plus régulière dans la série médicale (parce qu’elle a un autre projet), Ellen Pompeo reste présente en tant que guest et continuera d’apparaitre en tant que Dr Meredith Grey et voix-off.

Le teaser s’ouvre avec Meredith demandant apparemment à Miranda Bailey : « Combien de temps dois-je attendre ? » – même si on ne sait pas exactement ce qu’elle attend. Lors d’une autre interaction, Bailey dit à Meredith que les internes « sont en difficulté ».

Le Dr Nick Marsh (Scott Speedman) est également de retour à Grey Sloan et s’occupe des internes. On le retrouve après les événements du final de la saison 19 lorsque lui et Meredith ont déclaré leurs sentiments l’un pour l’autre à Boston. Et en parlant des internes, ils semblent être pris au milieu de nombreuses situations désordonnées à l’hôpital.

De leur côté, Jo (Camilla Luddington) et Link (Chris Carmack) existent désormais, et Richard (James Pickens Jr.) a du mal à rester sobre.

Le teaser fait également le point sur le sort du Dr Teddy Altman (Kim Raver), dont le sort a été laissé en suspens à la fin de la saison 19 lorsqu’elle s’est effondrée après s’être plainte d’un mal de dents. À la fin du teaser, Winston (Anthony Hill) dit qu’elle est dans un « état critique ».

Grey’s Anatomy revient sur ABC le 14 mars. Les saisons précédentes sont disponibles en France sur Disney+.

Grey’s Anatomy saison 20 – Trailer