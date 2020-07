Grey’s Anatomy saison 17 : Deux acteurs promus et un transfert vers Station 19

Richard Flood et Anthony Hill passent à temps plein pour la saison 17 de Grey’s Anatomy et Stefania Spampinato rejoint Station 19 de manière permanente.

Les choses bougent du côte de Grey’s Anatomy et de Station 19. Tout d’abord, deux acteurs vus dans la saison 16 seront présents à plein temps. Richard Flood, qui a rejoint la série l’année dernière dans le rôle du Dr Cormac en temps que potentiel intérêt amoureux de Meredith, prend du galon et devient régulier.

Quand la saison 16 s’est interrompue, le couple que formaient Meredith et DeLuca n’était plus vraiment d’actualité, laissant une ouverture pour Hayes. Meredith et Hayes ont eu une véritable connexion et se comprennent ayant tous les deux perdu l’amour de leur vie. Ce couple a ainsi du sens, on attend de voir comment cela évolue.

Ailleurs, Maggie (Kelly McCreary) va aussi avoir un amoureux potentiel. Anthony Hill qui est apparu la saison dernière dans un épisode dans le rôle du Dr Winston Ndugu, un ancien collègue de Maggie, sera présent dans la saison 17. Les vieilles connaissances avaient passé un moment romantique ensemble et semblaient vraiment bien s’entendre.

Pou finir, Stefania Spampinato change de série. L’interprète du Dr Carina DeLuca, qui a rejoint Grey’s Anatomy durant la saison 14 dans le rôle de l’obstétricienne et sœur de DeLuca, rejoint Station 19 à plein temps, ce qui n’est pas une surprise. La saison dernière, Carina a commencé une relation inter-série avec Maya Bishop (Danielle Savre) et a fait une douzaine d’apparitions dans la série de pompier. Le transfert a du sens et permettra peut-être à Carina d’avoir une histoire personnelle mieux développée.

« Je suis très heureuse d’ajouter Anthony, Stefania et Richard aux familles Station 19 et Grey’s Anatomy », a déclaré Krista Vernoff, qui supervise les deux séries, dans un communiqué. « Ce sont d’énormes talents qui ont eu un grand impact auprès de nos fans, de nos acteurs et de nos scénaristes, qui ont hâte d’écrire plus pour eux. »

La saison 16 de Grey’s Anatomy n’a pas pu se terminer normalement à cause de COVID-19, il restait 4 épisodes à filmer. Quant à Station 19, la série a pu conclure sa saison 3 à temps.

Pour le moment, on ne sait pas quand les tournages des deux séries pourront reprendre.

Source : TVLine / Crédit ©ABC