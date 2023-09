Grey’s Anatomy, 9-1-1, NCIS, Yellowjackets, Euphoria : Les salles de scénaristes rouvrent

Les salles de scénaristes de plusieurs séries, dont Grey’s Anatomy, 9-1-1, NCIS, Yellowjackets et Euphoria se remettent au travail après la grève.

Les salles de scénaristes rouvrent leurs portes. Un certain nombre de nouvelles séries commandées juste avant ou pendant la grève des scénaristes rassemblent leurs salles de scénaristes. Et, reprenant là où elles s’étaient arrêtées, un certain nombre de salles de scénaristes qui ont été fermées ou retardées par la grève de la WGA en mai reprennent leurs activités et devraient être opérationnelles au début de la semaine prochaine.

Selon des sources, les salles d’écriture de Grey’s Anatomy (ABC Signature) et d’Esprits Criminels : Evolution (Paramount+) rouvrent lundi. La série 9-1-1 (maintenant sur ABC) et le trio de séries animées de la Fox de Family Guy, Bob’s Burgers et Les Simpson devraient également reprendre lundi.

Selon Deadline, Yellowjackets (Showtime), dont la salle des scénaristes de la saison 3 a été fermée un jour après le début de la grève de la WGA, reprendra mercredi.

Egalement à partir du début de la semaine prochaine, des salles d’écriture pour les séries CBS de CBS Studios Ghosts, NCIS, Fire Country et The Neighborhood, entre autres, vont aussi rouvrir leurs portes.

Les salles de scénaristes d’Abbott Elementary (ABC, coproduction avec 20th TV) de Warner Bros. TV, The Sex Lives of College Girls (Max), Young Sheldon (CBS) ainsi que The Cleaning Lady et le prochain Rescue: Hi-Surf (Fox, coproductions avec Fox Entertainment), ainsi que Animal Control de Fox Entertainment (Fox) et Alert de Sony TV/Fox Entertainment (Fox) ont toutes l’intention de se remettre au travail la semaine prochaine.

La saison 2 de la série dramatique NBC d’Universal Television, Quantum Leap, qui était en production lorsque la grève de la WGA a commencé, rouvrira sa salle de scénaristes lundi.

Law & Order (NBC) et FBI (CBS, coproduction avec CBS Studios) devraient également reprendre l’écriture la semaine prochaine, éventuellement rejoints par New York Unité Spéciale. De plus, la nouvelle série comique Netflix de Mike Schur, The Mole Agent, avec Ted Danson, envisage l’ouverture d’une salle de scénaristes la semaine prochaine.

Selon Deadline, de nombreuses autres séries devraient, quant à elles, revenir à l’écriture dès la semaine du 6 octobre.

Du côté de HBO, la principale priorité est désormais de faire fonctionner immédiatement les piliers The White Lotus, Euphoria et The Last Of Us. Tous les trois étaient censés commencer à écrire les nouvelles saisons juste avant ou pendant la grève de la WGA pour les lancements prévus en 2024. Ces trois séries on la particularité d’être uniquement écrites par leurs créateurs, respectivement Mike White, Sam Levinson et Craig Mazin et Neil Druckmann, ce qu’ils peuvent continuer à faire dans le cadre du nouvel accord WGA.

Notez que les nouvelles séries en général mettront un peu plus de temps à ouvrir des salles de scénaristes, car elles doivent d’abord trouver du personnel et doivent également prendre en compte une pré-production plus longue, y compris le casting et la construction de leurs décors.

Si les scénaristes reprennent le travail, le moment du redémarrage des tournages reste incertain car les acteurs de la SAG-AFTRA restent en grève. Mais la guilde et l’AMPTP reprennent les négociations lundi, profitant de l’élan de la conclusion de l’accord par WGA et AMPTP.

Les séries des grandes networks américaines ont déjà des mois de retard sur leur programmation habituelle. D’ordinaire, les salles de scénaristes ouvrent suffisamment tôt afin d’avoir le plus d’épisodes possibles à l’avance. Donc le plus tôt l’écriture reprend, le plus d’épisodes pourront être mis en boite si la grève de la SAG-AFTRA se termine au cours du mois prochain. Le maximum qu’ils pourraient obtenir devrait être de 12-13 pour une série dramatique.

Source : Deadline / Crédit ©ABC