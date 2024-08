Beetlejuice Beetlejuice : Premières critiques du film projeté à Venise

Découvrez les premières critiques du film Beetlejuice Beetlejuice projeté à la Mostra de Venise.

Beetlejuice Beetlejuice a eu sa première mondiale servant de film d’ouverture au Festival du Film de Venise. Ses stars étaient présentes en force avec Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux et Catherine O’Hara foulant le tapis aux côtés du réalisateur Tim Burton.

Dans cette suite du film de 1988, après une tragédie familiale, trois générations de la famille Deetz rentrent chez elles à Winter River. Toujours hantée par Beetlejuice, la vie de Lydia est bouleversée lorsque sa fille adolescente, Astrid, ouvre accidentellement le portail vers l’au-delà.

Les critiques qui ont pu voir le film sont assez enthousiastes pour le moment, mais semblent aussi penser que cette suite ne sera pas un classique au même niveau que le premier et ne restera pas dans les annales du cinéma.

Deadline décrit le film comme étant « drôle tout du long » ainsi qu’une « joie à regarder ». Le site écrit : « Le premier Beetlejuice, sorti en 1988, a captivé l’imagination parce qu’il était nouveau, ne ressemblait à rien d’autre et était délicieusement de mauvais gout tout en étant, pour être honnête, plutôt maladroit. Beetlejuice Beetlejuice n’est pas maladroit. Oui, de nombreuses jointures d’animation n’ont pas été lissées par CGI. Certains accessoires semblent avoir été achetés par Burton dans un marché aux puces. Mais il a aussi une intrigue propre, pleine de rebondissements ; des personnages formidables en caméo soutenant le casting principal impeccable ; une parodie méticuleuse de film d’horreur italien au milieu de tout cela ; et un numéro musical culminant… »

La BBC était tout aussi enthousiaste : « Arrivant 36 ans plus tard, cette suite de la comédie surnaturelle classique du réalisateur est une farce joyeusement loufoque remplie de punchlines à couper le souffle et de superbes effets pratiques. »

Radio Times a décrit le film comme « une suite turbulente avec quelques moments délicieux ».

The Playlist a fait l’éloge de la réalisation de Burton mais a affirmé que le film est loin d’être l’un des classiques du cinéaste : « Le léger parfum de propriété intellectuelle plane un peu trop sur Beetlejuice Beetlejuice pour parler d’un véritable retour à la forme pour Tim Burton. Mais c’est incontestablement un retour à la joie pour un réalisateur légendaire, et cela contribue grandement à faire ressortir ce film dans un océan de suites mal conçues. »

Total Film a attribué trois étoiles au film, le qualifiant d’ « amusant et inventif, mais la suite tardive de Tim Burton ne vivra pas trop longtemps dans les mémoires ».

Empire Magazine a également attribué trois étoiles au film, notant : « Amusant, même s’il est un peu brouillon, Beetlejuice Beetlejuice est à son meilleur lorsqu’il tient la promesse du mot « Burtonesque ». Michael Keaton n’a jamais été aussi “Beetlejutteux” ».

Le Time a semblé capturer une ambiance générale lorsqu’il a résumé : « Cette suite du chef-d’œuvre pop déjanté de Burton de 1988, Beetlejuice, ne recherche pas la grandeur, ni même votre vision fantastique et exagérée. Au lieu de cela, Burton s’est simplement permis d’être idiot et de s’amuser. »

IGN a qualifié le film de « suite héritière charmante, bien qu’inutile » et ajoute : « Bien qu’il présente beaucoup moins d’histoire que l’original – qui s’en sort grâce à son ton ironique et à sa conception de production imaginative malgré son manque de substance narrative – chaque décision prise par Burton ici est simplement orientée vers un divertissement macabre et caricatural dans la veine de son prédécesseur. C’est bien – parfois, c’est même charmant – et il n’est pas nécessaire que ce soit bien plus que cela. »

Parmi les moins convaincus, on trouve le Guardian qui n’a attribué que deux étoiles au film, déclarant : « La tentative de jeu de Burton de ramener la comédie d’horreur des années 1980 du monde des esprits est pleine de décors criards mais ne parvient pas à ajouter grand-chose à l’original. »

Vanity Fair n’a pas été impressionné : « encore une autre suite héritière qui constitue un triste témoignage de l’ingéniosité du film original ». Le Daily Telegraph du Royaume-Uni n’était pas non plus fan, le qualifiant d’« appât pour la nostalgie de la pire espèce … Winona Ryder et Catherine O’Hara reviennent dans la franchise, mais même elles ne semblent pas enthousiasmées par cette suite désordonnée et inutile. »

Beetlejuice Beetlejuice sort le 11 septembre en France.

Crédit ©Warner Bros