Superman & Lois saison 4 : Tyler Hoechlin tease “La Mort de Superman” (extrait)

Tyler Hoechlin tease que la dernière saison de Superman & Lois s’inspire des comics “La Mort de Superman”. Découvrez un extrait.

C’est bientôt la fin pour Superman & Lois, la dernière série DC de la CW qui ne tient plus qu’à un fil. Durant le Comic Con de San Diego, Tyler Hoechlin a discuté des derniers épisodes qui verront le monde faire le deuil de Superman.

En effet, la saison précédente a mis en place la mort présumée de Superman des mains de Bizarro-Doomsday. Quand TVLine lui demande à quel point il apparaitra à l’écran, il tease : « il y a toujours de nombreux outils et flashbacks et tout ça ». Il reste ainsi très vague sur les répercussions de cette mort apparente.

Bien que Hoechlin ne puisse pas trop en dire, il a reconnu que la saison s’inspire du scénario emblématique de « La Mort de Superman » des comics, expliquant que les scénaristes ont réussi à lui donner une tournure unique, adaptée au ton de la série de la CW.

« Vous le verrez faire équipe avec beaucoup de gens d’une manière que nous ne l’avons peut-être jamais vu faire équipe auparavant », a poursuivi Hoechlin. « Il va avoir besoin de beaucoup d’aide de la part de tout le monde, alors tout le monde essaie de trouver un moyen de faire sa part et de prendre sa place. »

Une personne qui va vraiment intensifié son jeu dans la saison 4 est Jordan, le fils de Lois et Clark, qui « a encore des choses à apprendre sur les super-héros », a taquiné Hoechlin. « Nous n’avons pas encore atteint ce point de son parcours où il a vraiment trouvé qui il est. … Nous allons encore voir son évolution pour déterminer comment faire les choses. »

Un extrait de cette dernière saison qui voit un affrontement à mort entre Superman et Doomsday a été dévoilé durant le week-end à l’occasion du Comic Con. On reprend les choses là où on les avait laissées à la fin de la saison précédente et ce combat est assez violent. Superman est mal en point.

La saison 4 de Superman & Lois démarre le 17 octobre sur la CW. Quant à la diffusion française, on attend de voir si la série sera éventuellement disponible sur Max.

Superman & Lois saison 4 – Extrait

Superman & Lois saison 4 – Trailer

Source : TVLine / Crédit ©CW