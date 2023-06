Secret Invasion : Le réalisateur se confie sur le twist de l’épisode 2 (spoilers)

Le réalisateur de Secret Invasion se confie sur le twist à la fin de l’épisode 2 concernant la révélation sur Nick Fury. Spoilers.

Le second épisode de Secret Invasion a fait une révélation intéressante sur Nick Fury. Le public a enfin fait la connaissance de sa femme, Priscilla Fury (Charlayne Woodard) mais il a aussi eu une autre information cruciale sur cette personne. L’épouse de Fury est une Skrull et les téléspectateurs se demandent s’il est au courant.

Dans une récente interview à Deadline, le réalisateur Ali Selim a discuté de ce moment et explique qu’il est possible que Nick Fury soit au courant. Les téléspectateurs ont vu que son épouse avait changé de forme, passant de Skrull à humaine, mais Nick ne la voit pas changer et elle est sous sa forme humaine quand il la retrouve.

« Dans le scénario, il sait. Et quand nous l’avons tourné, c’était intéressant qu’il ne le sache peut-être pas. Nous l’avons finalement monté d’une manière qui a fait que les gens se sont dit : « Je me demande s’il le sait ou non » », a déclaré Selim.

« Je ne peux rien dire à propos de sa femme. La conversation dans le hall après la première de l’autre soir était : ‘Est-ce qu’il sait que c’est une Skrull ? Ou non ? Et je pense que l’une ou l’autre manière fonctionne. » Le réalisateur laisse donc planer le doute, mais il est intéressant de savoir que dans le script, il était au courant.

Selim confie également que Priscilla sera à la fois « un soutien et une complication » pour Fury, qu’il soit au courant ou non à propos de sa femme. Il y aura des conséquences et cela aura un impact sur le reste de la série.

Selim note que la mission de faire tomber Gravik deviendra d’autant plus personnelle pour l’espion emblématique du MCU. « La mission est externe et interne. Je pense que Nick Fury doit vaincre un méchant, et la raison pour laquelle il doit vaincre ce méchant est qu’il a créé ce méchant par sa promesse. C’est ce qui le rend personnel », a conclu Selim.

On attend de voir les ramifications de ce twist et de voir comment Fury va empêcher Gravik d’arriver à ses fins, surtout qu’il a perdu le soutien Rhodey.

Secret Invasion, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel Studios/Disney+