The Walking Dead : Melissa McBride quitte le spin-off Daryl/Carol

Melissa McBride quitte la série spin-off de The Walking Dead qui devait être centrée sur Daryl et Carol.

Daryl sera finalement sans Carol dans ses aventures post-Walking Dead. Alors que AMC préparait une série spin-off centrée sur le duo Daryl/Carol, Norman Reedus perd sa moitié. Il a été annoncé que Melissa McBride ne fera finalement pas partie de la série qui va ainsi drastiquement changer de direction.

Selon TV Line, McBride n’est plus impliquée. A l’origine, la raison était créative mais selon un représentant de la chaine AMC, c’est une question de logistique. « Melissa McBride a donné vie à l’un des personnages les plus intéressants, réels, humains et populaires de l’univers The Walking Dead», a déclaré un porte-parole de la chaine dans un communiqué à TVLine.

« Malheureusement, elle n’est plus en mesure de participer au spin-off précédemment annoncé centré sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier, qui se déroulera et sera tourné en Europe cet été et sera lancé l’année prochaine. Déménager en Europe est devenu logistiquement intenable pour Melissa à cette époque. Nous savons que les fans seront déçus par cette nouvelle, mais l’univers The Walking Dead continue de croître et de se développer de manière intéressante et nous espérons vivement revoir Carol dans un proche avenir. »

Cette série centrée sur Daryl et Carol a été annoncée en septembre 2020 quand on a appris que la série principale se terminerait à l’issus de la saison 11. Une saison 11 qui a désormais fini son tournage et dont les 8 derniers épisodes seront diffusés plus tard cette année.

Source : TV Line / Crédit ©AMC