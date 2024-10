Agatha All Along : La Route des Sorcière a-t-elle fait sa première victime ? (spoilers)

L’épisode 3 d’Agatha All Along voit les sorcières mises à l’épreuve sur la Route. Spoilers.

Et-ce que la Route des Sorcière a fait sa première victime dans l’épisode 3 d’Agatha All Along ?

L’épisode de cette semaine a montré le clan hétéroclite d’Agatha rencontrer le premier de plusieurs tests sur la Route des Sorcières : des tests conçus pour mettre à l’épreuve les compétences de chaque sorcière et les forcer à faire face à leurs peurs.

Cette fois-ci, dans une maison chic sur la route qui transformait les sorcières (et Teen) en versions bourgeoises d’elles-mêmes, le clan devait boire un poison hallucinogène qui les tuerait si Jennifer (Sasheer Zamata) ne pouvait pas préparer la bonne potion antidote avant qu’un chronomètre inquiétant ne s’écoule.

Avec seulement quelques minutes au chrono, Jennifer a concocté le remède, et il a été administré à toutes les femmes avant qu’elles ne s’échappent de la maison rapidement inondée via le four de la cuisine (utilement transformé en chute qui les a ramenées sur la route). Mais Sharon – qui s’était effondrée après avoir bu le vin empoisonné plus tôt dans l’épisode – a reçu sa dose du remède trop tard, et elle semblait morte quand Agatha & Co. sont retournées dans la forêt après leur test.

La question qui vient à l’esprit après cet épisode est : Sharon est-elle vraiment morte ?

Dans une interview avec TVLine, son interprète Debra Jo Rupp laisse elle-même indiquer que les téléspectateurs de la série n’ont peut-être pas fini de voir Sharon.

« Combien en avez-vous vu ? » demande l’actrice à TVLine lorsqu’on lui a demandé comment elle avait réagi à la mort apparente de son personnage. Lorsqu’elle a appris que les critiques n’avaient vu que les quatre premiers épisodes (sur neuf), elle a répondu en riant : « Alors, vous devez en regarder davantage. Mais oui, je suis très satisfaite de l’arc de Sharon. »

Rupp n’a pas dit grand-chose d’autre sur ce qui attend Sharon pendant la course d’Agatha, mais elle a exprimé sa gratitude pour le rôle étonnamment important qu’elle a joué jusqu’à présent dans le spin-off de WandaVision.

« J’ai été choquée, et tellement heureuse, tellement heureuse d’avoir à nouveau 5 ans », a partagé l’actrice. « L’imagination et la liberté de tout cela étaient spectaculaires, et cela arrive à un moment très agréable pour moi. C’était un excellent rôle. »

Agatha All Along est à voir sur Disney+.

