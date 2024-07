Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoirs saison 2 : Trailer du Comic Con 2024

Découvrez le trailer de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoirs dévoilé au Comic Con 2024.

Sauron est l’architecte du chaos dans une nouvelle bande-annonce de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, diffusée à partir du mois prochain sur Prime Video.

Cette bande-annonce, à voir ci-dessous, a été dévoilée durant le panel de la série au Comic Con 2024.

Comme nous le voyons, les tactiques trompeuses du Seigneur des Ténèbres transforment de nombreuses personnes – y compris le dirigeant d’Eregion et maître forgeron Celebrimbor – en collaborateurs involontaires. Et à en juger par le désaccord entre Elrond et Galadriel sur l’utilisation par ce dernier de l’un des Anneaux de Pouvoir, Sauron testera différentes relations à travers la Terre du Milieu.

Le trailer donne également un aperçu de la bataille à venir entre les elfes et les orcs, du personnage des livres Tom Bombadil (joué par Rory Kinnear) qui fait ses débuts en live-action, et les tout un tas de créatures terrifiantes et mystiques qui devraient apparaître.

Après avoir été chassé par Galadriel, les prochains épisodes voient Sauron travailler à reconstruire sa force et superviser la création des Anneaux de Pouvoir, qui lui permettront de « lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa sinistre volonté », selon le synopsis.

Comme indiqué précédemment, la saison 2 verra Sam Hazeldine (Peaky Blinders) remplacer Joseph Mawle dans le rôle du méchant Adar, chef des Orcs. De plus, Ciarán Hinds (Rome, Game of Thrones) et Tanya Moodie (The Man Who Fell to Earth) ont été choisis pour des rôles qui n’ont pas encore été révélés.

Notez aussi que Nazanin Boniadi ne reviendra pas en tant que guérisseuse humaine Bronwyn – bien que le fils de Bronwyn Theo (Tyroe Muhafidin) devrait apparaître.

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir revient le 29 aout sur Prime Video.

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux saison 2 – Bande-annonce

Source : Deadline / Crédit ©Prime Video