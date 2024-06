Superman : Des photos et vidéo de tournage confirment un crossover

De nouvelles photos et vidéo de tournage de Superman confirment un crossover avec un autre personnage du nouveau DCU. Spoilers possibles.

Le Superman de David Corenswet va croiser la route d’une prochaine propriété de DC Universe comme le montrent de nouvelles photos et vidéos de tournage pour le film.

Avec l’univers DC de James Gunn en route, beaucoup suivent les derniers détails du tournage de Superman alors que le premier titre du Chapitre 1 entre dans sa dernière phase de production à Cleveland.

Alors que Superman est toujours en cours de photographie principale, plus de détails apparaissent sur le film très attendu de DC Universe. Au cours des derniers jours, des aperçus plus approfondis du costume de Superman de Corenswet ont fait leur chemin en ligne, ainsi que les nombreux acteurs confirmés du film.

À travers les nouvelles photos et une vidéo de Superman postées respectivement par @MikeNormanCLE et @DCverso1, une scène massive présente l’homme d’acier dans une situation très surprenante : se faire arrêter. Il rencontre l’un des nouveaux personnages de DC Universe de la série télévisée Creature Commandos tout en apercevant un joueur mystère.

