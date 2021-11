Legends of Tomorrow saison 7 : Evil Gideon attaque dans le final de mi-saison (spoilers et promo)

Evil Gideon attaque les Légendes avec de nouveaux alliés aux visages familiers dans le final de mi-saison de Legends of Tomorrow. Spoilers et promo du retour en janvier.

Les Légendes continuent leur voyage dans le temps avec la machine instable du Dr Gwyn Davies. Dans le final de mi-saison, ils atterrissent dans les années 40 en pleine seconde guerre mondiale à cause de Bishop qui a crashé ses toilettes sur la machine en s’échappant du Waverider démoniaque.

Les Légendes ont besoin de trouver des pièces pour réparer la machine et ça tombe bien puisqu’ils se trouvent non loin d’une usine d’assemblage qui fabrique des avions. Sara, Ava, Astra, Spooner et Gideon vont se porter volontaires pour travailler à l’usine et récupérer ce dont elles ont besoin. Evidemment, elles sont mises face au racisme et au sexisme de l’époque, mais Astra ne va pas se laisser faire et elle va apporter du changement dans cette usine qui traite très mal les femmes de couleur.

On ne rentrera pas nécessairement dans les détails, mais les actions d’Astra vont faire progresser les choses de quelques années et Evil Gideon a vite repéré l’anomalie. Toujours après les Légendes, elle envoie sa nouvelle armée et il se trouve qu’il s’agit de versions robots/clones des vraies Légendes.

Durant l’épisode, le Bishop original a fait amende honorable en aidant les Légendes. Il a construit un appareil qui permet à la machine à voyager dans le temps de calculer plus précisément leur destination grâce à la Gideon Humaine. En pleine attaque, alors que les Légendes ont réussi à rejoindre la machine, Bishop les a protégé puis s’est fait attrapé et tué par les Légendes Robots.

Cette première partie de saison 7 de Legends of Tomorrow fut un régal. La série arrive toujours à bien équilibrer sa folie avec des moments plus sérieux. On avait peur qu’elle face trop de surplace en restant dans les années 20 trop longtemps, mais maintenant que la machine est plus stable, les Légendes vont peut-être réussir à revenir à notre époque (ou plus tard) et récupérer un nouveau Waverider.

Comme le montre la promo du prochain épisode, les « Evil Legends » continueront de poursuivre les vraies Légendes.

Legends of Tomorrow revient le mercredi 12 janvier sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 7 – Promo 7×08