Supernatural saison 15 : Le final est l’épisode préféré de Jared Padalecki

Jared Padalecki confie que le final de Supernatural est son favori de tous les temps.

Il ne reste plus que 4 épisodes pour Supernatural mais si on en croit l’une des stars de la série, le meilleur est à venir. Ce vendredi, durant un panel du PaleyFest, Jared Padalecki, qui était accompagné de ses collègues, s’est confié sur la fin de la série.

Alors que le tournage est terminé, Padalecki dit qu’il « ne pouvait pas être plus satisfait de la façon dont cela s’est passé. » Plus tard dans la conversation, il a poussé les choses un peu plus loin. Lorsqu’on lui a demandé un moment préféré de ses 15 ans dans la série, il dit : « Le final de la série est mon épisode préféré de tous les temps. »

Jensen Ackles est d’accord avec Padalecki, et il pointe même un moment spécifique dans la dernière heure qui, selon lui, pourrait être son préféré. « C’est une façon fantastique pour la série de conclure », dit Ackles, admettant qu’il avait ses réserves au départ. « Plus j’y pensais, plus je réfléchissais à toutes les différentes possibilités de ce qui pourrait arriver, et peut-être de ce qui devrait arriver, il est intéressant de penser que je reviens sans cesse à ce qui s’est passé. »

Selon le co-showrunner Robert Singer, le final de la série sera un « épisode intime » qui, selon lui, est avant tout à propos de Sam et Dean.

Les épisodes ultimes de Supernatural son à voir sur SérieClub.

Source : EW / Crédit ©CW