Peacemaker : Easter egg Eclipso et nouvelle image de prise d’otage

James Gunn confirme un easter egg sur Eclipso et découvrez une nouvelle image de Peacemaker et Vigilante retenu en otage.

Peacemaker arrivera sur HBO Max dans moins d’un mois et les détails continuent d’être dévoilés. TVLine a eu l’exclusivité d’une image de la série qui révèle que Peacemaker (John Cena) et son collègue Vigilante (Freddy Stroma) seront pris en otage par Judomaster (Nhut Le). Ce dernier, en toute détente, mange des chips face à ses otages.

Ailleurs, sur Twitter, le réalisateur et scénariste James Gunn a confirmé qu’un easter egg concernant Eclipso se trouve dans la série. Un fan a repéré quelque chose sur un jeu de fléchettes dans une image de Peacemaker et a demandé au créateur de la série s’il s’agissait d’Eclipso.

Il s’avère que le fan a vu juste. Gunn a confirmé la découverte en écrivant « Whoa. Deux semaines avant la diffusion des premiers épisodes et vous êtes déjà en train de trouver des easter eggs. »

Whoa. Two weeks before the first episodes air and you guys are already finding Easter eggs. #Peacemaker https://t.co/4XdGR7DcZZ pic.twitter.com/EqgErBOEqt

— James Gunn (@JamesGunn) December 23, 2021