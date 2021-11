Dix Pour Cent : La série française primée aux International Emmy Awards 2021

La série française Dix Pour Cent a été primée aux International Emmy Awards 2021.

C’est une jolie consécration pour la fiction française. La comédie de France 2 Dix Pour Cent revient triomphante des International Emmy Awards qui on eu lieu ce 22 novembre. La série a remporté le trophée de la meilleure comédie pour sa saison 4 durant les 49e International Emmy Awards qui récompense le meilleur des productions télé en dehors des Etats-Unis.

Rebaptisée Call My Agent à l’international, Dix Pour Cent est un succès à l’étranger et particulièrement aux Etats-Unis, depuis sa mise à disposition sur Netflix. Les auteurs et les producteurs de Dix Pour Cent étaient à New York pour l’occasion. La scénariste des trois premières saisons, Fanny Herrero, a salué le fait que la série ait « vraiment voyagé à travers le monde grâce à Netflix ». « C’est un bel accomplissement », a-t-elle ajouté.

La série, lancée en 2015 sur France 2 est basée sur une idée de Dominique Besnehard, ancien agent d’acteurs célèbres. La série suit quatre agents de comédiens, aux personnalités hautes en couleur et aux vies personnelles compliquées qui se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients. Des clients joués par de vraies stars qui jouent leur propre rôle avec humour et dérision.

Alors que la saison 4 devait être la dernière, Dix Pour Cent reviendra finalement pour un film et une saison 5. Elle a été annoncée en avril dernier.

Dix Pour Cent est disponible sur Netflix et sur Salto.

Source : AFP / Crédit ©France Télévisions/Evan Agostini/Invision/AP