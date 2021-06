Cruella revient en salle 25 ans après avoir été campée par Glenn Close au Cinéma. Cette fois c’est Emma Stone qui lui offre ses traits pour une préquelle autour de la cruelle styliste qui aura marqué des générations depuis les 101 Dalmatiens en dessin animé. La critique

C’est peut-être l’un des personnage les plus emblématiques de la firme Disney. L’un des plus vieux Méchants, une femme de surcroît, qui aura marqué plusieurs générations depuis son invention en 1961.

Elle a même eu droit à une revisite du dessin animé où elle apparait en live action dans les années 90, et une suite campé par une icone du cinéma : Glenn Close. Elle a même été présente dans la série culte Once Upon a Time, car difficile d’imaginer le monde de Disney IRL sans elle. Cruella devient la star de son propre film et l’héroïne qu’on n’aurait jamais cru voir sur les écrans. Une héroïne revisitée version punk rock, pour une origin-story réinventée, loin de la fourrure, des cigarettes et tout en défilé.

Underdogs

A mi-chemin entre les 101 Dalmatiens et Le diable s’habille en Prada, Cruella est une célébration de la différence et de l’étrangeté. Une célébration endiablée de la mode et du génie créatif de certains incompris, souvent mis en marge, exploités ou rejetés par la société.

Dans cette réinvention de l’antagoniste mythique, Cruella est en fait Estella, une petite fille surdouée et très originale, qui ne manque pas de personnalité, à deux doigts de la cruauté. Alors que cette dernière est difficile dans son école, sa mère décide de déménager à Londres pour lui donner toutes les chances d’être le génie de la Mode qu’elle souhaite être, puisque le stylisme est sa passion. Mais un tragique accident va changer le cours des choses et la rendre orpheline dans la grande ville britannique. La petite va se créer une famille de cœur avec deux autres orphelins spécialisés dans les larcins pour survivre.

Dix ans plus tard la jeune femme va tenter de réaliser son rêve de créer des vêtements. Un rêve qui va la mettre sur la voie de sa véritable identité et dualité. A mi-chemin entre le génie admirable, l’orpheline perdue et la psychopathe cruelle, l’héroïne du film nous emmène dans le monde impitoyable de la mode anglaise, tout en rock et folie vengeresse.

Nuance et humanité

Ce n’est pas la première fois que les studios Disney s’entrainent à nuancer les vieux méchants monolithiques de leurs catalogue de dessins animés. Maléfique a été d’ailleurs un grand succès à sa sortie, réinventant le mythe de la sorcière en lui offrant nuance et substance, loin de la Belle au bois dormant et plus proche du conte de fantasy, inspiré par les personnages de sa franchises. Un succès porté par Angelina Jolie qui aura engendré une suite, un peu bancale et pas aussi intéressante que l’origin story de la sorcière mythique des studios Disney.

Avec Cruella, même idée, les scénaristes Tony McNamara, Dana Fox tentent de donner de la rondeur, de la substance et d’humaniser un personnage détestable devenu une véritable icone de la pop-culture. Un personnage odieux campé par une femme aux traits démoniaques à l’image de son nom : Cruella De Vil. Une Cruella qui est Estella à l’origine.

Une petite étoile de génie que la vie n’a pas épargné depuis sa naissance (sans trop en révéler sur l’intrigue). L’étoile devra laisser place à la méchanceté, la vengeance et tout autre transgression, pour mieux vivre sa passion mais surtout venger le décès de sa mère, et ce peu importe le prix.

Féminisme décomplexé

Cruella n’est pas un film qui va changer le cours de la légende du personnage loin de là. On peut même le relier au film de Stephen Herek avec Glenn Close et Jeff Daniels de 1996 – copie moderne du dessin animé original. Le choix de placer l’intrigue du film dans les années 70 permet ainsi de créer une préquelle qui permet de revoir le personnage autrement, sans pour autant revenir sur l’un des plus grand mythes de Disney, qu’il soit tout en crayon ou campé par Glenn Close.

Un film féministe et féminin, puisqu’à tout origin story il faut un antagoniste. La baronne, campée par Emma Thompson est une femme encore plus diabolique et castratrice que Cruella, faisant passer le personnage d’Emma Stone pour une schizophrène qui ne manque pas de cœur malgré ses pics de cruauté. Ainsi cette dernière s’émancipe et se découvre face à un personnage féminin et non de simple circonstance de la vie. Un personnage féminin pour une histoire féminine, cela allait de soit.

The Emmas

Emma Thompson se donne dans son rôle de Baronne diaboliquement odieuse et sans humanité. Une femme narcissique, indépendante et acariâtre, qui ferait passer le personnage de Meryl Streep dans Le diable s’habille en Prada pour une enfant de cœur. Une femme odieuse prête à tout pour réussir dans une époque où ces dernières sont avant tout des épouses ou des mères, avant d’être des femmes d’affaires dans des milieux aussi durs que ceux de la mode.

L’autre Emma, celle qui incarne le rôle titre du film de Gillepsies est complétement transformée pour ce rôle où elle campe un personnage ambivalent non dénué d’humanité. Un personnage fort et déterminée, mais surtout rebelle, qui ne manque pas de repousser l’ordre établi et surtout de diriger ses troupes, à commencer par les célèbres Horace et Jasper, qui se devaient d’être dans ce film, ainsi que ceux qui vont la suivre dans sa quête de vengeance.

Son jeu est sans fausse note et presque habité, surtout quand elle se transforme en Cruella jusqu’au point culminant du film. Une femme libre et rusée, reine de la transgression, qui ne manque pas d’aller au bout de ce qu’elle souhaite, sans pour autant attendre qui que ce soit pour approuver ses plans.

Tout en rock et PETA approved

La production de Cruella est un véritable délice visuel et auditif. Entre la virée dans une époque un peu oubliée, un Londres underground mystique, dans un industrie marquée par ses costumes outranciers et colorées, Cruella est un peu ici une icone punk avant l’heure. Une icone originale, tout en rock et facéties dans des décors et une réalisation inventive et rythmée. Un réalisation portée par des titres iconiques des années 60 à 80, qui insufflent une énergie folle à certaines scènes coup de poing, que le spectateur ne manquera pas d’apprécier.

Quant à nos amis canins, qu’on se rassure, Cruella n’est pas un film centré sur les dalmatiens. Si certains personnages canins sont les acolytes de notre héroïne, pas question de parler fourrure ou peau de bête. Les animaux ne sont point une question centrale dans ce film, bien qu’ils fassent partiellement partie de l’intrigue. Cruella est loin de s’intéresser à la fourrure, surtout celle qui matche avec sa chevelure endiablée et monochrome. Ca rassurera peut-être les amoureux des animaux, qui craignaient de voir nos compagnons à quatre pattes une nouvelle fois malmenés.

Revisite Fun

En somme, Cruella est un film divertissant et fun. Une balade loin de la méchanceté pure et sans raison apparente du personnage inscrit dans la culture populaire. Le film réussi son Origin story familiale, dans la lignée des objectifs de ses studios tentant de revoir ses méchants charismatiques avec plus d’humanité. Une revisite qui s’apprécie, notamment histoire de faire comprendre aux tous petits que personne n’est bon ni méchant de naissance. Et ce n’est pas plus mal surtout pour un personnage au nom délibérément inspiré… du diable. A quand celle de Jafar ou de Scar ?

Cruella : Bande Annonce



Crédit photos : ©Disney