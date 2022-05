Miss Marvel : The Marvels expliquera le changement de pouvoirs (Nouveau trailer)

Le changement apporté aux pouvoirs de Miss Marvel sera expliqué dans The Marvels, selon Imani Vellani et découvrez un nouveau trailer.

Une des choses qui a frappé les fans de Marvel quand ils ont découvert la bande-annonce de Miss Marvel, est le fait que les pouvoirs de Kamala Khan seront différents de ceux qu’elle possède dans les comics. Kevin Feige a précédemment dit que cette version de Miss Marvel est l’itération du MCU, et que ses pouvoirs ont été modifiés pour tenir compte des différences entre les comics et l’univers cinématographique.

Maintenant, la star Iman Vellani a donné un indice sur la façon dont ses nouveaux pouvoirs et leurs origines correspondent à l’aspect plus large du MCU.

Miss Marvel présente la première super-héroïne musulmane du MCU sous la forme de Kamala Khan, une jeune fille qui idolâtre Captain Marvel et veut être comme elle. Kamala finit par réaliser son souhait lorsqu’elle entre en contact avec un mystérieux artefact qui la voit développer ses propres capacités fantastiques. Cependant, en plus de cette origine différente de sa variante des comics, il semble que certains de ses pouvoirs eux-mêmes, notamment la capacité d’étirer et de développer des parties de son corps, aient été modifiés pour la série.

Kevin Feige a également souligné que dans les comics, les pouvoirs de Kamala sont en partie liés à son ADN inhumain, et comme les Inhumains ne font pas partie du MCU à ce stade, cela n’aurait aucun sens d’avoir cette information dans la série. En parlant à SFX Magazine (via MsMarvelUK), Iman Vellani a expliqué une autre raison pour laquelle les changements étaient nécessaires.

« Cela puise dans l’avenir de son histoire en se connectant à ses autres amis qu’elle rencontrera dans le prochain film The Marvels. Elle est intéressée à savoir : « Super, est-ce que ça veut dire que je suis une Asgardienne ? Ai-je été touché par des rayons gamma ? Non, ce n’est apparemment aucune de ces choses. Cela revient à son propre passé, à son héritage et à sa lignée,» explique Vellani.

Pour le moment on ne sait pas exactement comment Miss Marvel mènera Kamala à The Marvels, mais on sait qu’elle aura un rôle important dans le film auprès de Carol Danvers (Brie Larson) et Monica Rambeau (Teyonah Parris).

En attendant d’en voir plus de Miss Marvel et The Marvels, un nouveau trailer titré « Destin » est à découvrir ci-dessous.

Miss Marvel démarre le8 juin sur Disney+.

Miss Marvel – Destin