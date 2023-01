The Last of Us : Sacrifice dans l’épisode 2 et promo de l’épisode 3 (Spoilers)

Un personnage se sacrifie dans l’épisode 2 et deux nouveaux arrivent dans l’épisode 3 de The Last of Us. Promo et spoilers.

Après un lancement très bien reçu la semaine dernière, la série The Last of Us avance avec un second épisode qui continue de construire cet univers post-apocalyptique, avec notamment un flashback en 2003 en Indonésie avec les premières contaminations.

Ce deuxième épisode a vu l’introduction de Clickers terrifiants et la mort d’un personnage qui n’a pas hésité à se sacrifier. Les fans du jeu savent que personne n’est à l’abri, la mort est constamment au tournant mais le talent de The Last of Us est qu’on s’attache très rapidement aux personnages ce qui rend leur mort très difficile.

Le deuxième épisode de The Last of Us suit Joel (Pedro Pascal) et Tess (Ana Torv) essayant d’amener Ellie (Bella Ramsey) à la State House pour un transfert avec les Fireflies. Idéalement, ils obtiendront le butin promis en échange de l’enfant. Cependant, Tess commence à s’investir un peu plus dans la raison pour laquelle ils doivent remettre Ellie aux Lucioles, car elle pense que l’éventuelle immunité d’Ellie pourrait vraiment tout changer.

Cela est encore plus souligné dans les dernières minutes de l’épisode lorsqu’ils arrivent à la State House et découvrent que les Fireflies sont morts. Tess commence à paniquer, espérant qu’il existe une sorte de plan de secours, mais Joel pense que c’est une cause perdue à ce stade et qu’ils devraient simplement rentrer chez eux. Cependant, Tess sait que ce n’est pas une option.

Malheureusement, Tess a été mordue et c’est son dernier arrêt. Elle dit à Joel qu’il doit amener Ellie à Bill et Frank, en espérant qu’ils sauront quoi faire à partir de là. Il accepte cela comme son dernier souhait alors qu’une horde d’infectés envahit le bâtiment. Tess asperge le bâtiment d’essence et de grenades avant de se faire exploser, évitant à Joel et Ellie d’être submergés par les infectés. C’est une mort plutôt malheureuse, mais c’est assez similaire à ce qui se passe dans le jeu.

Prochain arrêt la semaine prochaine, Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett), deux personnages adorés des jeux vidéo qui font leur introduction en live-action. Comme le premier épisode, l’épisode 3 durera 1h20 alors que le second était d’une cinquantaine de minutes.

La promo ci-dessous révèle que la série ira à l’origine de la rencontre de Bill et Frank et montre que Joel va bien arriver chez eux.

The Last of Us, c’est chaque lundi sur Prime Video en US+24.

The Last of Us – Promo 1×03