Les Nouvelles Aventures de Sabrina partie 4 : Jaz Sinclair s’est battue pour un aspect de Roz

Jaz Sinclair alias Roz dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, dit s’être battue pour changer un aspect de son personnage.

Dans un peu plus d’une semaine, la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina arrivera à sa fin. Netflix dévoilera la dernière partie de la série qui revisite Sabrina l’Apprentie Sorcière. Si Sabrina est le personnage principal, ses camarades ont aussi l’occasion de briller de temps en temps.

Roz Walker incarnée par Jaz Sinclair, est la meilleure amie de Sabrina et elle a eu une trajectoire surnaturelle unique au cours de la série. Comme Sinclair l’a révélé dans une récente interview avec CBR, elle est personnellement allée voir le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa pour aider le personnage à retrouver ses racines féministes.

« J’ai eu une très bonne conversation avec Roberto. Quand j’ai signé pour la série, j’étais vraiment contente de jouer cette fille féministe, forte et insouciante dans ce monde de sorcières », a révélé Sinclair. « Nous avons l’occasion de vivre tellement de choses. Et puis dans la troisième partie, c’était surtout des histoires de pom-pom girls et des décisions d’amitié discutables avec Harvey et tout ça. »

« J’ai eu une très bonne conversation avec Roberto juste avant la partie 4 – peut-être à la fin de la partie 3, je ne me souviens pas – où j’ai dit « Je veux que ces parties de Roz reviennent » », a poursuivi Sinclair. « J’ai vraiment aimé la féministe, j’aime ça et je veux vraiment que cette relation mixte soit juste parce que s’il faut le faire, nous allons le faire et si nous ne voulons pas le faire, c’est bien aussi mais si nous voulons le faire, ce doit être à fond, beau et charmant. »

Selon Sinclair, la conversation a finalement conduit à des décisions productives en ce qui concerne le personnage de Roz. « [Il] a totalement pris tout ce que j’ai dit à cœur et c’est pourquoi Roz a tellement de trucs cool dans la partie 4 parce qu’il était si réceptif à cette conversation et a vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir pour me donner beaucoup de juteux, de plaisir, de profondeur , de belles choses », a ajouté Sinclair. « Je lui suis très reconnaissante de m’avoir écoutée. »

La quatrième et dernière partie des Nouvelles Aventures de Sabrina sera lancée le 31 décembre sur Netflix.

Source : CBR / Crédit ©Netflix