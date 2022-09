She-Hulk : La réalisatrice de l’épisode 5 parle des easter eggs X-Men et 4 Fantastiques

La réalisatrice de l’épisode 5 de She-Hulk parle des easter eggs X-Men et 4 Fantastiques insérés dans le générique de fin.

La série She-Hulk continue d’être une comédie complètement dingue qui n’a pas d’autre but de faire rire et détendre. Même si certains continuent d’être contre parce qu’elle n’est pas ce qu’ils attendaient, She-Hulk n’a jamais eu d’autres ambitions que d’être une comédie qui ne se prend pas au sérieux. Mais la série aime aussi, de temps en temps, insérer des clins d’œil et autres références à d’autres propriétés de Marvel, comme dans le générique de fin de l’épisode diffusé la semaine dernière.

La réalisatrice de l’épisode 5, Anu Valia, a rompu son silence à propos des artworks utilisés dans le générique qui représente la collection de chaussures de Pug (Josh Segarra). L’image en question est l’un des nombreux dessins utilisés dans le générique de la série, et elle renvoie à la conversation précédente de l’épisode 5 où Pug parle de sa collection épique de chaussures à Nikki (Ginger Gonzaga).

En plus de montrer les chaussures Iron Man 3, la photo comprend également ce qui semble être des chaussures customisées autour de personnages tels que Doctor Doom, Cyclops, La Chose et même Deadpool. Cependant, Valia a avoué qu’elle n’avait aucune contribution dans les références et qu’elle n’était pas au courant.

Dans une interview à TVLine, elle avoue n’y être pour rien : « Je ne peux pas en parler [parce que] tous ces easter eggs dans ce dessin, beaucoup d’autres esprits y ont contribué, et pas moi. Donc je ne peux pas vraiment en parler. »

On ne sait donc pas qu’elle est la signification de la présence de ses easter eggs et s’ils présagent vraiment l’arrivée imminente de ces personnages qui sont teasés depuis un moment.

Si on ne sait pas à quel moment les X-Men e Les Quatre Fantastiques feront leur apparition dans le MCU, ce dont on est certain, c’est que Daredevil est sur son chemin et devrait apparaitre dans l’épisode de cette semaine. L’épisode 5 a teasé son arrivée quand le casque du personnage est apparu à l’écran dans l’atelier du designer Luke Jacobson.

She-Hulk, c’est le jeudi sur Disney+.

Source : TVLine / Crédit ©Disney+